Brzy se u něj projevilo výtvarné nadání. V roce 1955 maturoval na Státní uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti – obor dekorativní malba a propagace. Ve studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru figurální a monumentální malby u profesora V. Sychry.

Po studiu se usadil v Praze, kde se účastnil výstav a absolvoval několik studijních pobytů. Na rodný kraj nezapomněl, v polovině 70. let se na Valašsko vrátil. Od roku roku 1979 vyučoval 17 let výtvarný obor na tehdejší Lidové škole umění ve Slavičíně, kde také bydlel. V roce 2019 byl Jaroslav Jeřábek vybrán odbornou porotou do nejužší nominace prestižní ceny Pro Amicis Musae (Přátelům múz), každoročně vyhlašovanou Zlínským krajem. O vlásek mu uniklo vítězství, pomyslné první příčky tehdy dosáhl známý herec Bolek Polívka.

Ačkoliv neznal noty, byl skvělým lidovým muzikantem. Jeho nástrojem se staly flétny a fujary všeho druhu, na něž s chutí hrál lidové písničky nejen z Valašskoklobucka a Slavičínska, ale také ze Slovenska, a často je obohacoval vlastní improvizací.

I v pokročilém věku si zachovával vitalitu, úsměv na tváři a pozitivní přístup k životu. S úsměvem na rtu si ho budou pamatovat všichni, kteří se s ním potkali.