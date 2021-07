Disponoval nezaměnitelným hlasem, který neomylně zapadal snad do každého druhu muziky. Ať už to byla bigbítová Dobrohošť, kapela Irish Dew, Českomoravská hudební společnost v jejích začátcích, vsetínská Veselá Bída hrající upravené lidové písně či muzikál Kudykam, pro který jej objevil textař Michal Horáček.

„Nikdy jsem neměl nebo nevyslovil přání potkat Michala Horáčka. Že se to stalo, to je krásná a vzácná náhoda,“ vyznal se před časem František Segrado v rozhovoru pro Deník u příležitosti svých šedesátých narozenin.

František Segrado - Chtěl jsem ti říct

Zdroj: Youtube

František Segrado se narodil ve Vsetíně 8. ledna 1955. Od roku 1999 žil, podnikal a tvořil v Jablůnce. Jeho pradědeček byl Ital. Segrado chtěl původně studovat na SUPŠ v Uherském Hradišti, protože výtvarné umění vždy bylo jeho velkou láskou i vášní. Jelikož jej ale nevzali, vyučil se v oboru kuchař-číšník a ve svém životě vystřídal různá zaměstnání. Byl mimo jiné i prodavač, řezník či hospodský.

Pracoval také jako výtvarník vánočních ozdob ve vsetínském družstvu IRISA, při zaměstnání si pak dodělal školu a přešel na sítotisk, kde působil až do revoluce. Ve volném čase se věnoval hudbě, malování, keramice i výrobě ateliérových šperků. S manželkou Marií získali ocenění za obrazy a šperky v několika výtvarných soutěžích u nás i v zahraničí.

Velmi výraznou stopu zanechal František Segrado především na hudebním poli. Vystupoval například jako Pozorovatel v Horáčkově projektu Kudykam. Ještě předtím zpíval v roce 2002 na CD Tak to chodí, které Horáček vytvořil se skladatelem Jaroslavem Svobodou ze skupiny Traband. Pak přišla nabídka na písničky Hlava kance a Strážce plamene na stejnojmenném albu. Následoval klipový Strážce plamene – v obrazech, Kudykam a koncertní verze projektu Ohrožený druh.

František Segrado - Rozeznávám (Kudykam)

Zdroj: Youtube

První album v 60 letech

Svou první sólovou desku vydal František Segrado až téměř ve svých šedesáti letech. Dostalo jednoduchý a vystihující název Segrado.

„Tohle album hodně vystihuje můj naturel. Je to vyprávění. Není to muzika do hospod, spíše do obýváku, kdy člověk dostane chuť vyslechnout si vyprávění. Já k němu přijdu a vyprávím mu příběhy,“ popisoval před časem pro Deník valašský bard. Album se týden po vydání stalo nejprodávanější nahrávkou v zemi a již po měsíci získalo zlatou desku. Jeho další album s názvem V paralelním vesmíru spatřilo světlo světa v roce 2017.

V roce 2016 se František Segrado představil divákům také na plátnech kin v celovečerním rodinném filmu z Valašska s názvem Děda, pod kterým je jako autorka námětu a scénáře podepsána Marta Santovjáková Gerlíková. Ve snímku skvělým způsobem ztvárnil rázovitého valašského dědu, ke kterému přijíždějí na prázdniny na chalupu do Prlova vnuci z Prahy v podání Anny Čtvrtníčkové a Jáchyma Dimova.

Film zároveň přiblížil historii, zvyklosti, řemesla, nářečí, přírodu a události na Valašsku. „Byla to práce s pěknými lidmi. Nelituji, že jsem se do ní pustil. Vnímám ho jako jediný film, který ukazuje Valašsko takové, jaké ve skutečnosti je,“ řekl Segrado během natáčení Deníku. Za další rok ztvárnil František Segrado jednu z rolí také v dalším filmu Marty Santovjákové Gerlíkové Tehdy spolu.

Děda (2016) - píseň Optaj sa dědy!

Zdroj: Youtube

A co osobitý valašský umělec sám považoval za svůj největší úspěch?

„Největší úspěch je, že jsem se potkal s tak nádhernými lidmi. Ani bych nechtěl jmenovat, protože bych na někoho určitě zapomněl. Ke mně byl osud v tomto směru velice štědrý. Potkal jsem se s různými lidmi, kteří v muzice, v kumštu něco dokázali a znamenali. Co jsem dokázal já nebo obecně, co člověk dokázal, to ukáže až doba,“ řekl před časem v rozhovoru pro Deník.

František Segrado zemřel v sobotu 24. července 2021. Bylo mu 66 let. Čest jeho památce.