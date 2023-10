Překvapení se nekonalo. V krajském derby v Moravskoslezské fotbalové lize žen vyhrál favorit. V nedělním odpoledním zajímavém duelu Zlín porazil Uherský Brod 4:0.

MSLŽ FC Zlín - Uherský Brod | Foto: se svolením Pavla Sklenáře

,,Na začátku zápasu byly hráčky trochu nervózní. Uklidnily se až po první brance, kterou vstřelila v 10 minutě po ráně z 30 metrů Dorotovičová. Ve zbytku střetnutí už jsme byli lepším týmem. Hráčky držely balón na kopačkách a Uherský Brod k ničemu nepustily. Utkání jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem, ale hosté dobře bránili. Ve druhém poločase už nám chyběla finální přihrávka. Díky náskoku z prvního poločasu si opět mohly zahrát všechny holky z lavičky včetně dorostenek, které tak získávají další cenné zkušenosti. Pochvalu si zaslouží hlavně spolehlivá brankářka Jana Batoušková, která nás na začátku utkání několikrát zachránila včasným vyběhnutím po nákopech na nejnebezpečnější hráčku Uherského Brodu Kristýnu Psotkovou. Jana tak svými zákroky dodávala obraně velkou jistotu,“ hodnotil povedený souboj vedoucí družstva Zlína Pavel Sklenář.

,,V oslabené sestavě bez spousty zraněných a nemocných hráček, jsme si z půdy lídra soutěže odvezli dobrý výsledek. A to se nám za stavu 2:0 ještě zranila brankářka Marie Wasner. Do brány tak musela jít Barbora Synčáková a po přestávce Jolana Večeřová. Hráčky ale od začátku do konce utkání bojovaly. Domácím nedaly nic zadarmo. Zlín má však zkušenější družstvo. Ve druhé půli už naše hráčky odpadávaly fyzicky. Díky výborné obraně se stopérkami Simonou Mertovou, Denisou Mrázkovou a krajními obránkyněmi Barborou Banou a Lucií Pospíšilovou jsme však odvrátili větší porážku. Skvěle zahrála střední záložnice kapitánka Andrea Adamíková,“ uvedl po derby uherskobrodský trenér Karel Dolina.

V tabulce je po neúplném 7. kole soutěže Zlín první, Uherskému Brodu patří třetí místo.

V dalším 8. kole v sobotu 21. října Uherský Brod na domácím hřišti přivítá Vyškov. Zápas se bude hrát na hřišti v Havřicích od 10 hodin. Zlín nastoupí v neděli 22. října od 11 hodin na hřišti v Těšeticích proti Olomouci.

FC ZLÍN – ČSK UHERSKÝ BROD 4:0 (3:0)

Branky: 10. Dorotovičová, 20. Illéšová, 30. Machů, 80. Žalková.

FC Zlín: Batoušková – Machů, Martáková, Možíšová, Hrubá, Bartlová, Rozsypalová, Dorotovičová, Martináková, Marholtová, Illéšová. Na střídání: Čípová, Žalková, Smetanová, Zichová, Kalandrová, Hájková, Gajdošíková. Trenérka: Pavla Červenková.

Uherský Brod: Wasner (Synčáková, Večeřová) – Baná, Mertová, Mrázková, Pospíšilová, Prokešová, Večeřová, Adamíková, Eliášová, Kočendová, Psotková. Na střídání: Němcová, Synčáková, Gorčíková, Hladišová. Trenér: Karel Dolina.