Lákavé byly ukázky práce ranhojiče – amputace, vypalování ran či vytahování šípu. Do budoucnosti nechala návštěvníky nahlédnout středověká věštkyně z 15. století.

Do časů dávno minulých se přenesli návštěvníci sobotní akce nazvané Žijeme středověkem, která se uskutečnila v sobotu v parku u zlínského zámku. Letos pošesté. Příchozí měli možnost poznat někdejší řemesla – práci bednáře, kováře, ranhojiče či písařky, také zpracování vlny, pletení košíků, opracování jantaru, kostí a paroží a mnoho dalších technik. Nechyběly ochutnávky jídel podle středověkých receptur, šlechtické stany či historické přednášky řemeslníků.

