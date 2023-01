Právě díky podpoře z Fondů EHP a Norska se na podzim 2022 otevřela Zikmundova vila veřejnosti a poskytla lidem možnost seznámit se s domovem i osobností Miroslava Zikmunda.

„Těší nás velký zájem návštěvníků. Od samotného zpřístupnění vily jsou všechny termíny plně obsazeny. V tuto chvíli jsou již prohlídky vyprodány až do konce března, přestože jsme jejich počet zdvojnásobili,“ uvedl Čestmír Vančura, předseda Nadačního fondu Zikmundova vila s tím, že další termíny budou otevřeny v rezervačním systému koncem ledna.

Zikmundovu vilu ve Zlíně navštívil v pondělí 9. ledna velvyslanec Norského království Victor Conrad Rønneberg (uprostřed). Na snímku s Čestmírem Vančurou (vlevo).Zdroj: Zikmundova vila

Projekt Zikmundova vila – brána do světa umožňuje milovníkům cestování a dobrodružství také poznat blíže osobnost cestovatele Thora Heyerdahla, o jehož odkaz se stará norské Muzeum Kon-Tiki, se kterým nadační fond spolupracuje.

„Jednou z akcí ve vile v rámci tohoto projektu byla listopadová beseda cestovatele Petra Horkého, blízkého přítele Mirka Zikmunda, který návštěvníkům vily ve svém poutavém vyprávění přiblížil svá osobní setkávání s Thorem Heyerdahlem i období jejich pětileté spolupráce. Právě Petr Horký přivedl vnučku Thora Heyerdala a dnešní ředitelku Kon-Tiki Liv Heyerdahlovou do vily Miroslava Zikmunda, kde se tento projekt narodil,“ vysvětlit Čestmír Vančura a dodal, že od konce dubna bude možné navštívit unikátní výstavu věnovanou tomuto norskému cestovateli v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kterou připravuje fond v úzké spolupráci s muzeem Kon-Tiki.

Co jsou Fondy EHP a Norska?

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti státy Evropské unie. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy, včetně České republiky.

V partnerském muzeu Kon-Tiki v Oslu se potom na jaře letošního roku uskuteční výstava věnovaná cestovatelům Hanzelkovi a Zikmundovi, které s Heyerdahlem spojuje mimo cestovatelské vášně i rok 1947, kdy se vydali na objevitelskou cestu po Africe a Jižní Americe.

Výstava věnovaná Zikmundovi s Hanzelkou v Norsku

Thor Heyerdahl v témže roce zahájil vlastní expedici Kon-Tiki, aby světu ukázal, že národy Polynésie a Jižní Ameriky byly v prehistorických dobách propojeny. „Obě expedice měly společný druhotný cíl: sblížit lidi tím, že přiblíží příběhy z jejich cest. My nyní díky česko-norskému partnerství můžeme propojovat myšlenky, objevy a osobnosti cestovatelů a zachovat tak jejich vzácný, nadčasový odkaz pro budoucí generace,“ doplnil Čestmír Vančura.

Velvyslanec ocenil dobrou spolupráci

Velvyslanec Norského království zavítal do Zikmundovy vily v rámci své oficiální cesty do Zlína. „Jak pánové Zikmund a Hanzelka, tak Thor Heyerdahl byli vizionáři, kteří se dokázali dívat přes horizont. Je skvělé pro každou společnost mít lidi, kteří můžou přinést nové impulsy jako oni,“ řekl velvyslanec Victor Conrad Rønneberg.

Ocenil také, že je kromě tohoto projektu ve zlínském regionu i celá řada dalších z norských fondů. „Je ohromné, co se zde podařilo vytvořit. Je to vlastně výraz dobré spolupráce mezi Norskem a Českou republikou. Právě zdejší region patří k nejúspěšnějším v České republice, co do počtu bilaterálních projektů. Doufám, že do budoucna bude takových projektů ještě přibývat, nejen těch z těch norských fondů, ale třeba i ekonomických a investičních,“ dodal velvyslanec.

„V souvislosti s návštěvou vily mu Čestmír Vančura s kolegy představili i další úspěšné projekty jako jsou například výborné výsledky spolupráce společnosti Kovárny VIVA s norskou společností Kongsberg Automotive v minulých letech a prognóza jejího dalšího vývoje.

Zlínská kovárna Viva mění majitele

Zmíněno bylo také dlouholeté přátelství, které pojí Zlín Film Festival s Kristiansand International Children's Film Festival - Norway’s largest film festival aimed at children and youth, jehož 26. ročník se bude konat v dubnu 2023,“ doplnila PR manažerka Zikmundovy vily Kateřina Martykánová.

O Zikmundově vile

Dům byl postaven ve funkcionalistickém stylu firmou Baťa v letech 1934 až 1935, a to jako služební byt pro prvního hejtmana zlínského okresu, vládního radu JUDr. Josefa Januštíka, který zde žil v pronájmu s ženou Marií do roku 1953.

Už v roce 1942 ale vilu od firmy Baťa koupil oscarový režisér Elmar Klos – syn Marie Januštíkové z prvního manželství. Klos tak zajistil rodičům bydlení i po odchodu vládního rady do penze.

V roce 1953 byli Januštíkovi kvůli nepohodlnosti komunistickému režimu vyhoštěni ze Zlína. Klos tak objekt s rozlehlou zahradou čítající téměř 9000 m2 prodal cestovateli Miroslavu Zikmundovi, který společně s Jiřím Hanzelkou zpracovával v té době ve zlínských ateliérech své filmy z cest.

Zikmund vilu nechal v témž roce přestavět dle návrhu architekta Zdeňka Plesníka do dnešní podoby. O vybavení interiéru se postaral designér Miroslav Navrátil.

Od roku 2000 je dům společně se zahradou zapsán mezi kulturní památky.

Miroslav Zikmund na Nivách strávil téměř 70 let. Vilu prodal až v roce 2020, a to zlínskému podnikateli Čestmíru Vančurovi. Vančura ve shodě s přáním Miroslava Zikmunda založil nadační fond, který se v současnosti o dům stará.

Díky podpoře Fondů EHP se unikátní prostor opředený celou řadou příběhů otevře po téměř 90 letech privátního užívání široké veřejnosti.