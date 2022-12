Vystoupením německé rock-metalové kapely Guano Apes a strhujícím koncertem švédské heavymetalové legendy HammerFall vyvrcholil Zimní Masters Of Rock.

Zimní Masters of Rock 2022. Skupina Seven Thorns | Video: Deník/Jan Karásek

Festival se konal v neděli 4. prosince v hale Datart ve Zlíně. Sedmnáctý ročník měl na programu devět kapel. Vystoupily formace OYD, Fortress Under Siege, Magical Heart, Seven Thorns, Dalriada, Serious Black, Chris Bay, Guano Apes a HammerFall.