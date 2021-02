„I v současné chvíli vzájemně komunikujeme, dodavatelé projektové dokumentaci v současnosti řeší stavební povolení,“ přiblížil zlínský primátor Jiří Korec pro Deník. Podle něj práce projektantů probíhají i přes složitou pandemickou dobu v souladu s harmonogramem, za což je město prý rádo.

Přesto musí město jako investor rekonstrukce stadionu řešit starosti s financováním projektu. Podle slov Jiřího Korce bude muset bez externího financování od záměru upustit. Původní plánovaná cena rekonstrukce 450 milionů korun bez DPH se má totiž podle projektantů vyšplhat až na 790 milionů korun bez DPH.

S napětím čekáme, jakou cenu vysoutěžíme

„Stavba bude dražší, než jsme čekali. Vnímáme, že to není podle našich představ, přesto chápeme, proč k tomu došlo. Měli jsme několik pracovních schůzek s projektantem v rámci pracovní skupiny, kde dostával dotazy, proč jsme se dostali cenově jinam. Přesto se s tím nechceme smířit a s napětím čekáme, jakou cenu vysoutěžíme a co se nakonec bude dít,“ vysvětlil primátor Zlína.

Zásadní je získat dotace

„Co jediné za sebe můžu říct je, tak jak jsem již deklaroval, nedokážu si představit, že by město financovalo rekonstrukci stadionu pouze z rozpočtu města, kdy jsme v jiných číslech, než které jsme původně uváděli, to není reálné,“ zdůraznil Jiří Korec.

Podle něj je proto naprosto zásadní získat na projekt dotace.

„Za mne je to naprosto zásadní získat státní dotaci, kde pošilháváme po alokaci 300 milionů korun. V tuto chvíli jednáme také o dotaci z kraje ve výši kolem 100-150 milionů korun. Zbytek by se dokrýval z města, případně z jiných dotačních titulů, které by bylo možno použít v rámci této rekonstrukce. A pokud bychom to takto poskládali, tak bychom si dokázali představit, že opravu provedeme,“ vyjmenoval Korec.

Zlínský kraj se se záměrem zatím seznamuje.

„Aktuálně se s tímto projektem a představami zlínského magistrátu seznamujeme. Na Radě Zlínského kraje jsme o tom zatím nejednali, musíme to tedy teprve projednat. Možnosti investovat do cizího majetku jsou pro kraj velmi komplikované,“ komentoval záměr hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Státní prostředky chce město získat z prostředků Národní sportovní agentury (NSA). Kdy se s projektem před rokem seznamoval osobně předseda organizace Milan Hnilička.

„O projektu víme, město se musí přihlásit o dotace do výběrového řízení,“ uvedl mluvčí NSA Jakub Večerka. Zda se již tak stalo a o jakou výši dotace jde, prý nemohl sdělit.



Zlínští hokejisté: Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky je nutná



„Do rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky vkládáme naděje kvůli budoucnosti hokeje ve Zlíně. Jeho stav je již dlouhodobě neudržitelný. Chtěli bychom se tak za každou cenu vyhnout tomu, že stadion bude kvůli stavu ze dne na den uzavřený. A protože je současná situace těžko předvídatelná, je rekonstrukce nutná. Umíme reagovat na plánované věci, ale ty nečekané mohou klub ohrozit. Dřív nebo později bude nutné rekonstrukci určitě řešit,“ zdůraznil nutnost rekonstrukce stadionu za klub HC Berani Zlín jednatel Jiří Marušák.



Podle něj samotná rekonstrukce provoz obou zimních stadionů omezí a je jisté, že jeden rok bude Zimní stadion Luďka Čajky uzavřený. Naopak s provozem PSG Arény se počítá po celou dobu a je to základní podmínka udržení tréninkového procesu. Klub na to ale podle slov Jiřího Marušáka připravený je.



„Rekonstrukce je naplánována na dva roky. V tom prvním bychom fungovali s určitými omezeními včetně extraligy na Zimním stadionu Luďka Čajky i PSG Aréně. Ve druhém roce by k dispozici byla již pouze PSG Aréna a to plně pro mládež i tréninky A týmu. Ten by však extraligový ročník musel odehrát na jiném stadionu. Z mnoha důvodů o tom nyní vedeme velmi seriózní jednání s klubem v Přerově,“ uvedl jednatel.