Zlínský kraj – Zimní střediska ve Zlínském kraji hlásí na víkend ideální podmínky pro milovníky sjezdového lyžování.Sněhová pokrývka na svazích dosahuje nejméně půl metru, na Valašsku si na své přijdou také běžkaři. Provozovatelé areálů nemají obavy ani z meteorology předpovídané oblevy, která by na zásoby sněhu vliv mít neměla.

Ilustrační foto | Foto: archiv

„Pokud by bylo osm stupňů nad nulou tři týdny v kuse, možná třetí týden lehce znervózním,“ řekl ČTK Jakub Juračka z kroměřížského Klubu lyžařů, který provozuje Ski Areál Troják v Hostýnských vrších na Kroměřížsku. Na tamní sjezdovce leží v průměru 70 centimetrů sněhu. „Podmínky jsou naprosto špičkové. Na první lednový týden je vysoká i návštěvnost, permanentně řešíme problémy s parkováním,“ dodal Juračka.

O víkendu se v areálu koná lyžařská školka pro nejmenší děti, která je však už nyní vyprodaná. Počasí momentálně nepřeje ani běžkařům, podmínky na Hostýnské magistrále mají k ideálním daleko. „Po předchozí oblevě je na trati ledový podklad, na kterém leží deset centimetrů sněhu, místy však není žádný. Sníh sfoukává i silný vítr, není to optimální. Spíš než na běžky je trať nyní vhodná na vycházku,“ přiblížil situaci Juračka.

Výborné podmínky hlásí na víkend i Ski areál Razula ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. „Sněhu je dost, na sjezdovkách máme 70 centimetrů,“ uvedl šéf střediska Leo Bača. V provozu jsou sjezdovky Razula, Horal i Lanterna. Podle Bači je nyní návštěvnost areálu odpovídající běžné zimě, přes týden ji zachraňují školy. O víkendu si lyžaři mohou sportování zpestřit rybími hody. Běžkaři mají ve Velkých Karlovicích k dispozici asi osm kilometrů upravených tras v údolí.

Šest vleků a lanovka pojede v Pustevnách v Beskydech. „Podmínky jsou vynikající, na svazích máme v průměru 50 až 60 centimetrů sněhu. Velmi dobře sjízdné jsou i běžecké tratě v okolí Pusteven,“ poznamenal vedoucí Skialpinu Pustevny Karel Šrubař. Dodal, že přes týden lyžaři středisko příliš nevyhledávali. „Návštěvnost je malá, těšíme se na víkend,“ doplnil Šrubař. Krátká obleva by kvůli dostatečné zásobě sněhu na Vsetínsku lyžování zhatit neměla.

Obavy z oteplení nemají ani ve Stupavě na Slovácku. Na hlavním svahu leží asi metr převážně technického sněhu, v provozu jsou čtyři vleky. „Pokud nebude 15 či 20 stupňů, neohrožuje nás to. Problémem by ale byl déšť. Zásoby sněhu však máme zajištěné až do jara,“ uvedl provozovatel areálu Lubomír Orel. Lyžovat se nadále bude i poblíž centra Zlína. Provozovatelé areálu uvádějí, že na tamním svahu leží 150 centimetrů sně­hu.