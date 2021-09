„Už probíhají přípravné práce na krajině, projektanti zpracovávají vznik rybníků a činí se opatření v lesích a na půdách. Vykupují se pozemky, v nejbližší době nám mají představit koncepci, jak budou práce pokračovat, následovat mají veřejné schůze s občany. Na podzim začne soutěž na projektanty na odkanalizování obcí. Než se přehrada napustí, potrvá to. Předpokládá se, že k tomu dojde kolem roku 2028 až 2030,“ dodává starosta.

„Přestože máme asi šedesát procent obce odkanalizované a provozujeme dvě čistírny odpadních vod, budeme muset podstatnou část vesnice rozkopat a vybudovat oddělenou kanalizaci. Také se u nás bude stavit velká čistička pro obce, které leží nad vodním dílem. To bude mít přínos i pro nás. Kolem přehrady má vzniknout cyklostezka, která povede pod naším lyžařským vlekem,“ přibližuje starosta Újezdu Vladimír Kráčalík.

Stavba VD Vlachovice zasáhne do života vesnice velkou měrou.

