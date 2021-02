Pes po nich skáče, snaží se je olíznout a kňučí samým štěstím. Do útulku se dostal právě proto, že jeho temperament původní rodina nezvládla.

„Bude to dobré, jsme na to připraveni. Měli jsme před ním ovčáka a s tím to bylo daleko horší,“ usmívají se otec se synem, kteří se Jimmymu rozhodli dát nový domov.

Přestože je sobota, v útulku na Vršavě panuje nezvyklý klid. Na vině není jen nevlídné počasí, ale kvůli covidové pandemii také omezené víkendové venčení. Podle pracovníků však v útulku rádi přivítají stálé dobrovolníky, kteří s venčením pomáhají pravidelně. Vítáni jsou také vážní zájemci, kteří chodí za problémovými psy, s nimiž se snaží postupně skamarádit. Tak jako chodívali za Jimmym Hrdličkovi.

Zatímco Jimmy odchází se svými novými páníčky, z kotců se za ním dívají další psi. Aron, Bady III i třeba Čanky. Koukají přes mříže kotců tím nejsmutnějším pohledem, štěkají a neuhýbají ani před objektivem fotoaparátu. Mám pocit, že tím chtějí dát světu najevo, že i oni jsou tady.

V útulku na Vršavě je aktuálně na pět desítek psů a pětadvacet koček.

„Běžně je tady i osmdesát psů. V současné době je jich jen jednapadesát,“ vítá mě vedoucí útulku Eva Poiselová s tím, že dávají druhou šanci i problémovým psům.

„Máme spoustu psů, kteří pokousali člověka v rodině a měli být utraceni. Z tohoto důvodu je nemůžeme během třeba měsíce nikomu nabídnout a musíme s nimi nejprve pracovat. Naše děvčata se jim intenzivně věnují. Chceme mít čisté svědomí, že až takový pes půjde do nového domova, už nikoho nepokouše,“ vysvětluje mi vedoucí zařízení.

MALÝCH PSŮ JE NEDOSTATEK

Za poslední rok je podle jejích slov obrovská sháňka po psech a dokonce i po kočkách. „Je to tak půl na půl,“ usmívá se Eva Poiselová. Největší zájem je o adopci malých plemen, kterých nyní mají málo. Umisťování velkých plemen je prý daleko těžší.

Ze zvýšeného zájmu o útulkové psy však Eva Poiselová až tak velkou radost nemá. Obává se, že se spousta z nich vrátí zase zpátky.

„Myslím si, že až skončí covidová doba, lidé se vrátí do práce a děti do škol, spousta z nich se vrátí. Zájem o to mít psa je teď veliký, ale bohužel je i ze strany lidí, kteří moc pejskaři nejsou,“ míní.

Doba, kdy lidé tráví čas převážně doma, přinesla ještě jednu novinu – psi se znatelně méně zabíhají.

„Za uplynulý rok jsme nepřijali moc zaběhnutých psů. Vždy to bylo kolem 350, nyní téměř o sto méně,“ vypočítává vedoucí útulku s tím, že dohledat majitele psů se daří lépe i díky čipování.

PSI JSOU V ČISTOTĚ A NAKRMENÍ, ALE NE DOMA

Kolem kotců panuje rozruch, probíhá totiž jejich pravidelné sobotní čištění. Ve vnitřních kotcích mají všichni svěřenci útulku své pelíšky s dekami, misky s jídlem a vodou. Prostory září čistotou. Je vidět, že o zvířata je dobře postaráno.

Eva Poiselová právě hladí útulkovou psí veteránku Karinu. Na první pohled jde vidět, že ji má ráda. „Ošetřovatelky se psy pracují, je jasné, že jim přirostou k srdci. Jsou šťastné, když se pro ně podaří najít nový domov,“ usmívá se Eva Poiselová.

Má sobotní návštěva je u konce. Cestou si nemůžu nevzpomenout na mé dva psí „gaučáky“. Až budu doma, pohladím je za všechny psy na Vršavě. Po dnešku sice vím, že se jim v útulku daří dobře, ale doufám, že budou mít stejnou možnost najít domov jako Jimmy.

Kdo na vás čeká v útulku?