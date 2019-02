Zkažené maso z Polska našli ve školách, restauracích i v nemocnici v kraji

Maso s bakterií salmonely se dostala i do Zlínského kraje. A to do našich škol, nemocnice i restaurací.

Na pět míst v republice bylo distribuováno závadné maso se salmonelou. Dostalo se i do společnosti MP Krásno ve Valašském Meziříčí. „Dnes ráno jsme dostali vyrozumění od veterinární správy. Víme že jsme přivezli 201 kilogramů, prodali jsme to devíti obchodníkům. A teď prověřujeme, v jakém je to stavu,“ uvedl pro média předseda představenstva Karel Pilčík. Teplé počasí přináší radost i obavy Přečíst článek › Ukázalo se, že maso se dostalo dál do škol, nemocnice i restaurace ve Zlínském kraji. Putovalo také do dalších tří krajů. Někde už část z 201 kilogramů masa zpracovali a zkonzumovali. ČTK to oznámil Petr Majer ze Státní veterinární správy.



TEPELNÁ ÚPRAVA SNAD BAKTERIE ZNIČILA „Všechny subjekty byly kontaktovány veterinárními inspektory. Informaci jsme předali i krajské hygieně. Ve všech případech, kdy bylo maso zkonzumováno, došlo předtím k jeho tepelné úpravě. Riziko případné nákazy je tedy minimální,“ informoval dále Petr Majer. Podle Českého rozhlasu více než 64,5 kilogramu masa zkonzumovali v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Téměř 17 kilogramů masa se snědlo také v Kroměřížské nemocnici a další více než čtyři kila zařízení vrátí dodavateli. Zhruba 4,5 kilogramu masa snědli také v Základní a mateřské škole v Sehradicích na Zlínsku a přes 4,7 kilogramu v restauraci Lípa v Hulíně na Kroměřížsku.



VE ŠKOLCE NA SLOVÁCKU Český rozhlas dále uvedl, že další desítky kilogramů nezpracovaného, nebo pouze částečně zpracovaného masa, vrátí do MP Krásno další odběratelé ve Zlínském kraji. Jsou jimi Základní škola a mateřská škola v Ořechově na Uherskohradišťsku, pivovar Vraník z Trnavy na Zlínsku a společnost Krajan Czech ze Zborovic na Kroměřížsku. Přes 36 kilogramů masa bude dodavateli vracet společnost Zelos z Prostějova. Naopak více než 4,8 kilogramu už zpracoval podnikatel Pavel Šťastný z Blučiny v okrese Brno-venkov. Téměř 11,2 kilogramu masa bylo ve středu dodáno i do hotelu Orchard v Ostravě. Debata o nové nemocnici ve Zlíně: Vzrušení, emoce i podpora Přečíst článek › V ČR bylo maso se salmonelou distribuováno na pět míst. Jednalo se právě o valašskomeziříčské MP Krásno, distribuční centrum Makra v Kozomíně, do velkoobchodu Bikos v Olomouci, do brněnské jídelny Kocourek a k podnikateli Petru Bzduchovi v Pohořelicích. Od včerejška stát zavedl kontroly zdravotní nezávadnosti veškerého hovězího masa z Polska před jeho uvedením na trh.

Autor: Redakce, ČTK