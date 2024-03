Skromnost a dojetí. Tak by se dala charakterizovat reakce světově uznávané architektky a zlínské rodačky Evy Jiřičné, když se v úterý 5. března dozvěděla, že její jméno ponese Velký sál multifunkčního Kongresového centra v srdci krajského města. V budově, jejíž podobu právě Jiřičná navrhla.

Eva Jiřičná v Kongresovém centru ve Zlíně; úterý 5. března 2024 | Video: Deník/Iva Nedavašková

„Všem moc děkuji. Stavba kongresového centra a jeho podoba je zásluha celého týmu, kterého jsem byla jen součástí,“ pronesla čerstvě 85letá Jiřičná.

Téměř si připadala nepatřičně, že má být oslavována jen ona. „Architekt je jen nula v celém projektu, někdo ho musí postavit, zaplatit, zkoordinovat,“ vypočítala další profese a podmínky.

Před čtrnácti lety vytvořila Eva Jiřičná místo, které je jednou z dominant Zlína. „Architekta se nikdy nesmíte ptát, co říká na svou stavbu. Samozřejmě bych teď všechno změnila,“ smála se.

Technologie se modernizují, takže by bylo na stavbě co zlepšovat a opravovat. „Ale jsem strašně ráda, že to vypadá tak, jak to vypadá. Architekt nemůže být vděčnější, než když jeho budovu někdo udržuje a ona žije,“ dodala.

Čekání na výstřel i kukačka na jeřábu

Při vstupu do budovy si také hned vybavila řadu vzpomínek, které má se stavbou spojené. „Jak jsme stáli v sále napnutí, když zazněl výstřel z revolveru při zkoušce akustiky,“ vzpomíná architektka.

A hned přidává další příhodu, když s kolegy vyřezávali obložení z polystyrenu v kanceláři nebo příběh kukačky, která přezimovala na jeřábu a dokonce z něj na jaře vyvedla mladé.

Práce na komplikovaném projektu patří podle architektky mezi její nejlepší spolupráce kariéře. „I když byly neustále nějaké problémy, nedostatek peněz… Přesto, to byl jeden z nejúžasnějších projektů, jaké jsem zažila,“ dodala Jiřičná na účet Kongresového centra.

Malý sál byl při této příležitosti pojmenován po bývalé primátorce Zlína Ireně Ondrové.

„Eva Jiřičná a Irena Ondrová se významně podílely na vzniku Kongresového centra, které patří od roku 2010 k novým dominantám města. Obě ženy si pojmenování sálů právem zaslouží. Jsem velmi rád, že to byla právě zlínská patriotka Eva Jiřičná, která nadčasovou stavbu pro naše město navrhla,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec.

Zlín ve spolupráci s architektkou Evou Jiřičnou pokračuje, tentokrát na přístavbě Kongresového centra a restaurace.

K nedávným narozeninám dostala Jiřičná dárek také od Zlínského kraje. Obdrží nejvyšší ocenění hejtmanství, jímž je Záslužné vyznamenání 1. stupně.

Zařadí se tak po bok atletky Dany Zátopkové, která vyznamenání obdržela v roce 2007, cestovatele Miroslava Zikmunda, který je obržel o rok později, lékaře Karla Kuběny, jež byl vyznamenán v roce 2017 a olympionika Emila Zátopka, jemuž se téhož uznání dostalo v roce 2022 in memoriam.

„Jen málo rodáků ze Zlínského kraje dosáhlo díky svému dílu ve světě takového věhlasu, jako právě paní Eva Jiřičná. Svojí nesmírnou pracovitostí, kreativitou a vizionářstvím je tato první dáma české architektury inspirací pro nás všechny,“ řekl k vyznamenání hejtman Radim Holiš.

Eva Jiřičná přijala vyznamenání se stejnou skromností, jako skutečnost, že její jméno ponese sál Kongresového centra. „Nikdy by mě nenapadlo, že bych si něco takového zasloužila. Jsem upřímně dojatá a honí se ve mně spousta emocí. Každý kdo mě zná za hranicemi České republiky, ví, že existuje město Zlín a čím se proslavilo. Zlín miluju, jsem šťastná, že jsem se tu narodila,“ reagovala architektka.

EVA JIŘIČNÁ Architektka Eva Jiřičná v Kongresovém centru ve Zlíně, jehož velký sál ponese její jméno; úterý 5. března 2024Zdroj: Deník/Iva NedavaškováNarodila se 3. března 1939 ve Zlíně, vystudovala obor architektury na ČVUT v Praze a následně AVU v ateliéru Jaroslava Fragnera. Od roku 1967 pracovala v pražském Ústavu bytové a oděvní kultury. V létě 1968 odjela na stáž do Londýna, odkud jí československé úřady po srpnové okupaci zabránily v návratu. Nyní působí ve dvou vlastních architektonických ateliérech – Eva Jiricna Architects Limited v Londýně a AI Design se sídlem v Praze. Mezi její významné autorské realizace patří dopravní terminál Canada Water nebo stavební a interiérové úpravy Victoria & Albert Museum v Londýně, interiéry obchodních firem Joseph, Boodles, Joan & David nebo Harrods, schodiště v Somerset House nebo Tiffany Galerie v New Yorku. K jejím realizacím v Čechách patří mimo jiné hotel Josef na Starém Městě v Praze, nová oranžerie v Královské zahradě Pražského hradu a Kongresové centrum ve Zlíně. Eva Jiřičná je od roku 1996 profesorkou a vedoucí ateliéru architektury na VŠUP v Praze. V letech 1993 až 2006 vedla ateliér architektury na pražské UMPRUM. Za svou architektonickou tvorbu obdržela řadu světových i českých cen a vyznamenání, mj. několik cen Grand Prix Obce architektů nebo Řád britského impéria za zásluhy v oblasti designu. Je nositelkou několika čestných doktorátů českých i zahraničních univerzit. V roce 1994 jí byl udělen Řád britského impéria (The Most Excellent Order of the British Empire) třídy komandér (Commander). Je členkou několika Královských akademií, od roku 1997 Royal Academy of Arts. V roce 2011 převzala čestný doktorát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde v současné době působí ve Správní radě. Eva Jiřičná, jejíž architektonický styl se vyznačuje elegancí, funkčností a inovativním přístupem k materiálům, navrhla pro Univerzitu Tomáše Bati budovu Univerzitního centra (U13), v níž sídlí rektorát a knihovna, a také Fakultu humanitních studií (U18) na Štefánikově ulici. Je také autorkou projektu rekonstrukce univerzitní auly na ulici Mostní. V roce 2018 byla Evě Jiřičné udělena Cena města Zlína, Stříbrná medaile Jana Masaryka za významné přispění k rozvoji česko-britských vztahů a také Medaile za celoživotní dílo na Londýnském festivalu designu (London Design Festival). V roce 2022 obdržela ocenění Pocta České komory architektů za rok 2021 za celoživotní dílo. (zlin.eu)