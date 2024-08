Více než tři stovky policistů z celého Zlínského kraje budou od úterý až do ukončení celé automobilové soutěže dohlížet na veřejný pořádek či bezpečnost a plynulost silničního provozu.

„Kromě dopravních policistů, kteří budou mít k dispozici veškerou dostupnou radarovou techniku k měření rychlosti, jsou do opatření zařazeni i policisté služby pořádkové, cizinecké či kriminální. K dispozici budeme mít i vrtulník Letecké služby Policie ČR, který bude využíván zejména ke koordinaci dopravy, k odhalování závažných dopravních přestupků, ale například i k monitorování odstavných parkovišť,“ vyjmenoval policejní mluvčí Petr Jaroš.

Přestože je oficiální start Barum rally naplánován až na páteční odpoledne, budou policisté už od úterního rána dohlížet na respektování pravidel provozu na silnicích, a to zejména na dodržování maximální povolené rychlosti.

„Kromě toho se policisté v nadcházejících dnech zaměří mimo jiné i na dodržování zákazu jízdy pod vlivem alkoholu nebo na kontrolu technického stavu vozidel fanoušků, zejména z pohledu nepovolených sportovních tuningových úprav,“ uvedl mluvčí.

První rozsáhlá uzavírka, která ovlivní dopravní situaci přímo v centru Zlína, je naplánována na čtvrtek, konkrétně v čase od 22:45 do 1:30. Jednotliví jezdci mají v tomto časovém úseku prostor k seznamovacím jízdám městské rychlostní zkoušky, která v pátek oficiálně odstartuje letošní ročník.

„Po tuto dobu bude průjezd centrem Zlína značně omezen. V pátek bude trať městské rychlostní zkoušky uzavřena již od 16:30 a se zprůjezdněním centra Zlína se počítá až hodinu a půl po půlnoci,“ sdělil mluvčí.

Policie zřizuje speciální telefonní linku

Aktuální informace o dopravní situaci ve Zlínském kraji, aktuálních uzavírkách, hustotě provozu či objízdných trasách bude Policie ČR veřejnosti sdělovat prostřednictvím speciální telefonní linky 974 666 555, kterou budou od čtvrtka do neděle obsluhovat policisté integrovaného operačního střediska.

„Policisté zajišťující tuto službu budou mít k dispozici aktuální informace z vrtulníku Letecké služby Policie ČR i od policejních hlídek z celého Zlínského kraje. Službu mohou využívat jak diváci Barum rally, kteří směřují k rychlostním zkouškám, tak i občané, kteří plánují cesty za jiným účelem,“ informoval Petr Jaroš.

Pozor na krádeže

Policisté zároveň upozorňují, že podobné hromadné akce lákají i zloděje. „Návštěvníky proto vyzýváme, aby si své osobní věci a cennosti chránili, nenechávali je v zaparkovaných vozech a nedávali tak zlodějům šanci se obohatit. Také žádáme návštěvníky, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti chovali ukázněně a vždy dbali pokynů pořadatelů a policistů,“ vyzval mluvčí.

Barumka také omezí MHD ve Zlíně. Kvůli městské rychlostní zkoušce bude několik hodin úplně uzavřena Gahurova ulice, což je hlavní přístupová silnice na sídliště Jižní Svahy. Letos se tak stane ve čtvrtek 15. srpna a v pátek 16. srpna.

Novinkou letošního ročníku tak bude omezení dopravy MHD i během čtvrtečních seznamovacích jízd závodních vozů. „Přibližně od 22:45 budou ve čtvrtek odkloněny všechny linky MHD z Gahurovy ulice ve stejném režimu jako v pátek. K tomuto opatření Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) přistoupila po opakujících se zpožděních vozidel MHD během zkušebních jízd v minulých letech,“ informoval mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Posledním spojem linky 6 z Otrokovic na Jižní Svahy bude ve čtvrtek spoj s odjezdem z Otrokovic ve 22:00 hodin.

Během městské rychlostní zkoušky bude v pátek 16. srpna od 16:30 do soboty 17. srpna 01:30 uzavřena pro veškerý provoz včetně MHD Gahurova ulice, a to od zastávky U Zámku po křižovatku s ulicí K Pasekám. Běžným motoristům i MHD bude sloužit objízdná trasa po třídě Tomáše Bati do Prštného, kolem hypermarketu Albert, podél Dřevnice ulicí Nábřeží a na křižovatku Gahurova – K Pasekám. Obsluhovány nebudou zastávky MHD U Zámku a Čepkov.

Městské hromadné dopravy se uzavírka Gahurovy ulice dotkne následovně: close info Zdroj: Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) zoom_in Schéma provozu linek MHD během Barum Czech Rally Zlín 2024. · Po dobu uzavírky Gahurovy ulice bude trolejbusová linka 6 nahrazena ve stejné časové poloze spoji s označením 6z ve směru jízdy z Otrokovic do Zlína. Na zastávce Náměstí Práce se označení změní na 8X a tyto spoje pojedou po trase linky 8 kolem Baťovy nemocnice. Na zastávce Náměstí Míru se označení těchto spojů opět změní – na linku č. 2. Trolejbusy budou takto pokračovat v časové poloze pravidelných spojů linky č. 6 až do Otrokovic. · Úsek Jižní Svahy-Kocanda – Školní – Náměstí Míru bude obsluhován po objízdné trase přes Prštné kyvadlovou dopravou s označením 7X. · Úsek Jižní Svahy-Středová – Školní – Náměstí Míru bude obsluhován po objízdné trase přes Prštné kyvadlovou dopravou s označením 14X. · Místo linky 9 bude vedena výluková linka 9X, která pojede po trase linky 9 kolem nemocnice, ale nebude zajíždět na Jižní Svahy. Trolejbusy linky 9X se budou otáčet na konečné stanici Antonínova. · Autobusové linky 31 (Jaroslavice – Mladcová) a 33 (Bartošova čtvrť – Paseky) budou vedeny objízdnou trasou přes Prštné s označením 31X a 33X a pojedou podle vyvěšených výlukových jízdních řádů. · Autobusová linka 38 bude vedena už od 16 hodin s označením 38X po vlastní náhradní trase mimo tovární areál (s výlukovou trasou Lešetín I – Náměstí Míru – Náměstí Práce – točna Antonínova, zpět od zastávky Poliklinika po pravidelné trase).

S jízdenkou z vlaku do V MHD

Vlakové spoje z Otrokovic s cílovou stanicí Zlín střed budou v době konání městské rychlostní zkoušky končit svou jízdu s běžnými cestujícími na zastávce Zlín-Prštné.

„Do stanice Zlín střed je povolena pouze přeprava cestujících na akci „Barum Czech Rally“.

Ve stanici Zlín střed nebude umožněn odchod z prostoru nádraží. Běžní cestující, kteří budou mít jízdenku IDZK nebo ČD s platností až do stanice Zlín střed, budou v Prštném přestupovat na trolejbusy a dojedou s nimi do centra Zlína, aniž by si museli kupovat jízdenku DSZO,“ uvedl Vojtěch Cekota s tím, že revizoři budou v tomto období v úseku mezi zastávkami Prštné a Náměstí Práce výjimečně uznávat i jízdenky z vlaku s cílovou stanicí Zlín střed. Jde o vlakové spoje z Otrokovic s odjezdem v 15:47, 16:18, 16:47, 17:18, 17:45, 18:18, 18:53, 19:53, 20:15 a 21:55. Cestující z vlaků, které mají cílovou stanici Vizovice, si přestoupí ve Zlíně-Malenovicích na náhradní autobusovou dopravu, stejně tak i cestující z rychlíku Zlínský expres (odj. z Otrokovic 22:16).

Poslední pravidelné spoje v pátek

Poslední spoj na lince 6, který pojede v pátek 16. srpna po své pravidelné trase na Jižní Svahy, točnu Kocanda, odjede od železniční stanice v Otrokovicích v 15:45. Zpátky z točny Kocanda pojede poslední šestka do Otrokovic v 16:17, poslední osmička z Kocandy v 16:19 (kolem nemocnice na Náměstí Míru a dále jako linka 7X). Z točny Středová pojede poslední pravidelná devítka v 16:20 (kolem nemocnice na Náměstí Míru a dále jako linka 14X).

Linky 10 se změna nijak nedotkne. Poslední čtrnáctka pojede v 16:16 z Jižních Svahů-Středové a v opačném směru v 16:13 od zastávky Poliklinika. Poslední spoj autobusové linky 38 jede ze zastávky Baťova nemocnice-vozovna v 15:40, ze zastávky U Zámku v 15:49 hodin. Poslední spoj linky 31 po běžné trase pojede z Jaroslavic v 16:15, v opačném směru z Mladcové v 16:10. Linka 33 naposledy vyjede mimo objížďku v 16:15 z Bartošovy čtvrti-Zdravotnické školy a v opačném směru v 16:04 z Pasek.

První pravidelné spoje v sobotu

Po skončení noční městské rychlostní zkoušky rally pojede první pravidelný trolejbusový noční spoj na lince 8 v 2:03 z konečné Jižní Svahy-Kocanda směrem do centra města nebo osmička v 2:30 od zastávky U Zámku směrem na Jižní Svahy.

Kde přestoupit

Při cestování z Jižních Svahů do Otrokovic bude záležet na cestujících, kterou zastávku zvolí k přestupu. První možností na trase bude zastávka Zahradnická, kam cestující z Jižních Svahů přivezou linky 7X nebo 14X. Tam mohou lidé projít bezpečně podchodem na opačnou stranu ulice a pokračovat do Otrokovic trolejbusy linky 2. Podobně tomu bude i v opačném směru jízdy z Otrokovic na Jižní Svahy. Jinou možností je přestup na zastávkách Poliklinika nebo Náměstí Práce.

V neděli nebude obsluhována zastávka Želechovice-střed na lince č. 12

V neděli 20. srpna se musí cestující připravit v souvislosti s Barum Czech Rally a blokováním ulic parkujícími automobily na dočasné přerušení obsluhy zastávky Želechovice-střed. Trolejbusy linky č. 12 budou tuto zastávku vynechávat. Nejbližší další obsluhovaná zastávka bude Želechovice-křižovatka. Poslední spoj zastaví na zastávce Želechovice-střed v 7:10, potom až v 18:36.