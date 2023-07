Baťův mrakodrap zahalilo lešení. Z třídy Tomáše Bati je vchod do budovy zavřený

Cestou z Otrokovic do centra Zlína si řidiči nemohou nevšimnout lešení kolem Baťova mrakodrapu. Co se s krajským sídlem děje? Dělníci opravují části fasády a vnější prvky výškové budovy. Stavební práce potrvají do konce roku.

Baťův mrakodrap | Video: Iva Nedavašková