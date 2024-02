Autobusem ze Zlínského kraje do Brna? Nově si cestující mohou rezervovat sedadlo

Chystáte se na cestu autobusem Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) do Brna? Nebo se naopak autobusem vracíte z Brna do Zlína, Uherského Hradiště nebo třeba Luhačovic? V tom případě vám nově odpadne starost o to, jestli se ve vybraném spoji posadíte. Od února totiž Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) přichází s možností rezervace sedadel na dálkových linkách.

Doprava. Autobus. Cestující. Ilustrační foto | Foto: Pixabay