„Skutečně stavíme nový McDonalds ve Zlíně. Termín není upřesněn, zatím ale hovoříme o konci října či začátku listopadu, přesný termín budeme asi mít v horizontu měsíce,“ říká provozovatel Petr Štefek.

Pobočku budou moci zákazníci najít na místě bývalé benzínky Shell v Malenovicích, na křižovatce ulic I. Veselkové a třídy 3. května.

Nová pobočka se zařadí po boku restaurací ve Zlíně na náměstí Míru a Obchodního centra v Malenovicích. Celkově se stane třetí pobočkou v kraji.

Jedná se o takzvanou franšízu. To v praxi znamená, že zájemce o provoz pobočky vyplní žádost a odešle ji do centrály McDonalds v Praze. Poté jej čeká několik pohovorů a až roční trénink, při kterém si vyzkouší všechny pozice v restauraci. Pokud je úspěšný, dostane na konci celého procesu od centrály licenci na provoz pobočky. Ta má platnost 20 let. Centrála takto zařízené restauraci zařizuje marketing, dodavatelský řetězec, či provozní podpory a školení.