„Miriam van der Lubbe, kreativní ředitelka Dutch Design Weeku, nedávno řekla, že designéři teď více než kdy dříve ovlivňují naši budoucnost a mohou změnit svět k lepšímu. To je obrovská příležitost i zodpovědnost, a proto chceme být platformou, kde se právě o takových možnostech může otevřeně diskutovat. A podporovat ty, kteří k takové změně mohou přispět,“ přibližuje myšlenku festivalu jeho ředitelka Jitka Smolíková.

Návštěvníci budou mít možnost festival objevovat z různých perspektiv – ať už v rámci konference, výstav nebo některého z workshopů. Během nich přiblíží řečníci rozvoj kreativního leadershipu, principu univerzálního designu v souvislosti s děním na Ukrajině, využití designu k propojování generací nebo rozvoj dovedností metodou desing thinking.

Výstavy Long Life a Vždyť to psali na netu, které mohou v rámci festivalu shlédnout návštěvníci ve Zlínském zámku, se zabývají dezinformacemi, mediální gramotností a designem, který reflektuje fenomén stárnoucí společnosti.

V pátek šestého května se uskuteční vernisáž výstavy 100 let zlínského designu, která poukáže na fenomén zlínského průmyslového designu. Vystavovat zde budou kromě jiného také vědci a designeři z Centra výzkumu obouvání při zlínské univerzitě.

O den později se bude konat výstava Best in Design Best of ‘22 v galerii G18 , kterou zahájí diskuze s finalisty a porotci 13. ročníku této mezinárodní soutěže. Kdo se stane jejím vítězem, se veřejnost dozví až večer během Openingu celého festivalu, který do Zlína přivádí také Police Symphony Orchestra nebo zpěvačku Barboru Mochowa.

Autor: Anna Kohoutová