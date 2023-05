A už stojí. Zhruba třicetimetrová májka zdobí od neděle 30. dubna náměstí Míru ve Zlíně. I když se kvůli větru pořadatelé při jejím stavění zapotili, nakonec se dílo zdařilo a za potlesku Zlíňanů tradiční květnová ozdoba zkrášlila náměstí.

Stavění májky ve Zlíně 30.4.2023 | Video: Iva Nedavašková

Z davu se sice ozvalo, že každá vesnice v okolí má májku vyšší, pořadatelé ale kontrovali: „Ta zlínská alespoň vydrží déle než dva dny.“

Se stavěním máje je totiž spojen i zvyk jejího nočního hlídání, podle tradice to bývá do východu slunce nebo také do prvního kohoutího zakokrhání, před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda.

Ve Zlíně jsou toho ušetřeni, protože májku i náměstí hlídá kamerový systém.

Nedělní program pokračoval hudebním vystoupením Avion Big Bandu a DJ Martinem Mrázem až do osmé hodiny večer.

Čarodějky a černokněžníci roztančili náměstí - video

Zdroj: Iva Nedavašková

Stavění májky předcházel odpolední rej pro děti, kdy na náměstí trsaly malé i velké čarodějnice. Po páté hodině moderátoři vyhlásili nejlepší masku dne.

Hlavní cenu si odnesla celá čarodějnická rodina Liany Barančíkové. „Masky jsme vyráběli celý víkend, tak jsem moc ráda, že se líbili,“ řekla ze vítěze maminka.

Na akci nechyběli soutěže a hry pro děti, skákací hrad, kolotoče a také spousta dobrot ve stáncích.