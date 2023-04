Česká pošta v rámci transformace zruší také pobočku v ulici L. Váchy na Podhoří. Jde o jedinou změnu, kterou ve Zlíně uskuteční. Ve městě zůstane dál fungovat kromě hlavní pošty v baťovském areálu ještě dalších pět poboček včetně depa.

Ve Zlíně zruší pobočku České pošty na Podhoří. | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Pobočka na Podhoří má být podle České pošty zrušena proto, že sídlí v soukromých prostorách. Deník ji navštívil ve středu 5. dubna krátce po jedenácté hodině a dveře se v ní doslova netrhly. Střídal se tu jeden zákazník za druhým. Povětšinou šlo o důchodce, kteří žijí v husté zástavbě bytových domů. Že přijdou o svou poštu, se jim vůbec nelíbí.

Rodinná atmosféra a spokojenost

„Vládne tu skoro rodinná atmosféra, paní pošťačka nás zná jmény, vždy je ochotná poradit, pomoci. Kolikrát vyběhne na parkoviště, aby pomohla babičce do dveří. Vůbec se mi to rušení nelíbí,“ čílí se seniorka Bohuna. „Co můžeme my, lidé, udělat? Možná by pomohla petice,“ přemýšlí nahlas.

Pan Jaroslav, kterého míjíme ve dveřích, chodí na poštu pravidelně. „Nikde kolem není bankomat, takže si tady vybírám důchod. Kam pro něj budu chodit teď, nevím. Nejbližší pošta je v Malenovicích nebo pak hlavní ve Svitu. Ale obě jsou docela daleko od zastávky trolejbusu, já chodím o berlích, tak nevím, jestli to zvládnu,“ dodává.

Trolejbusem se dá na nejbližší zastávku u polikliniky dostat za patnáct minut, ale pak člověka čeká půl kilometru chůze, což pro méně pohyblivé lidi či seniory může představovat problém.

Na Zlínsku plánuje Česká pošta zavřít jedinou pobočku

Osmdesátiletá Marie bydlí v bytovce za rohem přes padesát let. „Pošta tady byla stále, téměř odjakživa,“ vzpomíná. „Její zrušení je smutné, zvlášť pro nás, důchodce, kteří už moc daleko nedojdeme. Ale na nás nikdo nemyslí, my jsme pro stát i mladé spíše přítěž,“ vzdychne si.

Zrušení pobočky zdaleka netrápí jen seniory. Veronika se synem Filipem si zrovna vyzvedávala balík. „Nechávám si zde zásilky posílat pravidelně. Pohodlně vjedu s kočárkem až k přepážce,“ říká sympatická mladá maminka.

Zachování pobočky jsem prosazoval, marně

Primátor Jiří Korec jednal se zástupci České pošty o pobočce Zlín 3 v ulici L. Váchy opakovaně v průběhu mnoha měsíců. „Vždy jsme se dohodli, že nakonec zůstane zachována. Teď na pokyn pana ministra vnitra však Česká pošta dostala jasný úkol a já tímto děkuji za dobrou práci jejím zlínským pracovníkům, kteří dlouhodobě postupně optimalizují provoz svých služeb v našem městě i všem občanům, kteří služeb České pošty využívají. Protože díky tomu se u nás ruší jen jedna pobočka,“ říká primátor.