Zlín chystá další parkoviště na okraji města. Vznikne na příjezdu z Fryštáku

Stavbu dalšího parkoviště na okraji města chystá Zlín. Vznikne na příjezdu z Fryštáku u křižovatky do Kostelce. Mělo by být zdarma jako takzvané P+R, tedy "zaparkuj a jeď“. Stavba by mohla začít za dva roky.

Příjezd do Zlína směrem z Fryštáku. Ilustrační video. | Video: Dominik Pohludka