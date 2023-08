Premiérový Food truck festival uspořádá o víkendu 16. a 17. září město Zlín. Návštěvníci si po oba dny budou moci pochutnat na vybraných lahůdkách z domácí i zahraniční kuchyně. Jídlo se bude podávat netradiční formou takzvaných roamingových restaurací umístěných přímo ve vozech. V plánu je i zajímavý doprovodný program.

Food Truck Sraz | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Zlínský Food truck festival nahradí ve stejném termínu původně plánovaný Kejklířský jarmark.

„V rámci celého roku chceme upravit strukturu akcí pro veřejnost tak, aby si na své přišli zástupci všech věkových kategorií, proto budeme některé typy akcí postupně nahrazovat,“ sdělil mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

„Food truck festival nebude jen kulinářským zážitkem, po oba víkendové dny nabídne kromě výjimečných pochutin také bohatý kulturní program, který bude v sobotu zaměřen na mladší publikum, v neděli pak na rodiny s dětmi. Naším cílem je, aby se Zlíňané chodili více bavit do centra města, a zároveň jsme do Zlína přivedli více turistů,“ dodal mluvčí.

Ve zlínské zoo v neděli otevřou největší voliéru pro supy v Česku

Festival se uskuteční v sobotu 16. září od 11 do 21 hodin, v neděli 17. září začne program v 11 a skončí v 19 hodin.

„V rámci sobotního doprovodného programu bude hlavním tahákem vystoupení rapera Resta & DJ Wiche, kteří vydali společnou desku nominovanou i na rapového Anděla,“ prozradil Tomáš Melzer.

V neděli vystoupí kapely L. A. Sunday a The Only way, pro děti bude připraveno i divadélko Z pohádky do pohádky. Oba dny bude moderovat Filip Bartek, vstup je zdarma