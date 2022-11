„Celkem jsme letos vybrali 30 zajímavých vystavovatelů,“ uvedla za organizátory Miroslava Ptáčková. „K zajímavým značkám ZDM pak patří například přírodní kosmetika Izistep vznikající ve Zlíně, pánské oblečení v prodloužené délce TallGuys z organické bavlny ušité v Česku a produkty ruční výroby z tradiční mýdlárny Naturinka,“ dodala Ptáčková.

Vedle prodejních stánků zapojených designérů je připravený také bohatý doprovodný program včetně oblíbených tvůrčích workshopů pro malé i velké. „V rámci vstupného je možné se zapojit do výroby originálního přání, malování na textilní pytlíčky, malování dřevěných záložek a jmenovek nebo do barevné terapie v podobě omalovánek,“ uvedla mluvčí ZDM Kateřina Martykánová.

Letos i s afterparty

Besedy s tvůrci se tentokrát zaměří na témata udržitelnosti, zero waste, ekologie, zdravého životního stylu, péče a originality. „Besedovat budeme s lidmi, kteří na ZDM ve stánku prezentují svou značku, filozofii a produkty, ale i s dalšími, kteří se zaobírají tématy souvisejícími s naší myšlenkou,“ doplnila Miroslava Ptáčková.

Akce se koná v prostorách nové Galerie 61 – Kulturní zóny Zlín. „Návštěvníci ZDM jsou také zváni na afterparty, která se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 20 hodin v kavárně Jedním tahem v 64. budově,“ připomněla Martykánová.

ZDM bude pro veřejnost otevřený v sobotu 26. listopadu do 20 hodin a v neděli 27. listopadu od 10 do 16 hodin. Vstupné na oba dny je v jednotné výši 79 Kč, děti do 120 cm, ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Vstupné zahrnuje doprovodný program, vstup na výstavu a workshopy.

Vstupenka na ZDM umožňuje také účast na afterparty od 20 do 21 hodin zdarma, poté za 70 Kč. Vstupné pro ostatní činí 120 Kč.