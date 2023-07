Rodiče o prázdninách řeší, jak své ratolesti ve volném čase zabavit. Na koupání nemusí být vždycky počasí a zoo už děti viděly. Tak kam je vzít? Ve Zlíně se dá vybírat z minimálně tří prázdninových výstav, které interaktivitou zaujmou děti i rodiče. Jedna taková láká na lego.

Letní festival stavebnic v Baťově institutu zabaví malé i velké | Foto: Inspirace Zlín

Malí i velcí milovníci barevných kostiček lego by si o prázdninách neměli nechat ujít návštěvu Obchodního domu Zlín. Prostory Galerie Desítka jsou vyhrazeny právě fanouškům legendární stavebnice. Od začátku prázdnin výstavu navštívily už stovky dětí a dospělých, akce potrvá až do 31. srpna.

250 tisíc kostiček lega

„Hernu jsme připravili hlavně pro děti, ale věříme, že nadchne i dospělé. Kostek na hraní i vystavených exponátů zapůjčených z jedné z největších soukromých sbírek ze Slovenska je tolik, že zaplnily celý jeden kamion. Je jich tady přibližně 250 tisíc,“ prozradila manažerka Obchodního domu Zlín Soňa Ondřejová.

250 tisíc kostiček lega čeká na děti v Obchodním domě ve ZlíněZdroj: Deník/Iva NedavaškováNávštěvníci si mohou pohrát s kostkami všech velikostí: od těch nejmenších stavebnic až po velké Fun blocky, ze kterých se dají stavět domy či třeba hradby. V herně jsou i kreativní stolky pro práci s menšími kostičkami a mozaikami, „bazének“ pro nejmenší děti plný velkých kostek duplo včetně oblíbených vláčků, graffiti stěna či figuríny, které se dají kostičkami „oblékat“.

V herně a také v obchodní pasáži v přízemí jsou navíc umístěny vitríny s již složenými stavebnicemi z řad jako Star Wars Minecraft či seriálových Přátel, a také originální výtvory, kupříkladu Středověké podhradí, Starověký Jeruzalém nebo Zimní městečko.

K vidění jsou i různé sběratelské rarity, ale také úplné novinky, jako třeba Velká pyramida v Gíze, Psací stroj nebo Velké piano. Fanoušky motorismu jistě nadchnou LEGO modely aut, mezi nimiž nechybí legendární vůz Jamese Bonda.

Vstupné na výstavu je pro děti od 3 do 12 let 70 korun, dospělí a děti nad 12 let zaplatí 50 korun, rodinné vstupné (2+2) činí 200 korun.

Kreativní herna v 14|15 Baťova Institutu

Letní festival stavebnic v Baťově institutu představuje trendy stavebnice z nejrůznějších materiálů a provedení. Návštěvníci si mohou postavit klasické, ale i hudební kuličkové dráhy, didaktické skládačky, magnetické mozaiky, dřevěné puzzle, technické i designové stavebnice a chystají se také dílničky z kukuřičné stavebnice.

Novinkou bude Geoboard, didaktická pomůcka s velkým množstvím her. Využívá se hlavně v matematice pro objasnění základních pojmů v geometrii – např. vlastnosti trojúhelníků, vysvětlení pojmu obvod, obsah, apod.

Fanoušci vlaků se na oslavu Vlárské dráhy projeli Hurvínkem

Herničky v sálech 14|15 Baťova Institutu ve Zlíně jsou otevřeny každý den od 10 do 18 hodin až do 30. srpna. Vstupné je 100 korun, rodinné 300 korun.

Od pondělí je v „Jablku“ výstava Playmobil

Zábavu určenou zejména malým návštěvníkům na druhou polovinu července připravilo zlínské obchodní centrum Zlaté jablko. Hostit bude výstavu hraček Playmobil, která sem zavítá jako na první místo v České republice.

Od 17. do 30. července se děti mohou těšit na světy pirátů, princezen a rytířů i na život ve městě. „Díky výstavě stavebnic Playmobil se děti mohou podívat hned do třech různých světů plných her a interaktivních prvků,“ upřesnil ředitel Zlatého jablka Jiří Kratochvíl.

Otrokovické letní slavnosti lákaly především k vodě

Svět pirátů zastoupí velká pirátská loď, vězení, maják, pirátské sudy a samozřejmě postava piráta. Svět rytířů a princezen je pohádkovým světem s minikinem, pranýřem, rytířskou vitrínou i postavami princezny a rytíře.

Třetí svět představí zajímavosti života ve městě a zavede děti třeba do prostředí školy nebo k hasičům. Jeho součástí bude také velká hrací zóna, interaktivní omalovánky, fotostěna nebo vědomostní kvíz. Vstup je zdarma.