/VIDEO, FOTOGALERIE/ Přes dvacet zlínských sportovišť otevřelo v pátek a sobotu své brány veřejnosti. Dospělí i děti si pod vedením profesionálů vyzkoušeli klasické i netradiční sporty, jako například baseball, rugby, takewondo, lukostřelbu, florbal, kuželky, poledance nebo gymnastiku.

Den otevřených sportovišť ve Zlíně - baseball | Video: Iva Nedavašková

I když počasí bylo po oba dny nepřítelem venkovního sportování, zájemce to neodradilo.

„Včera přišlo zhruba sto dětí, dnes to odhaduju tak na dvě stě. Na to, jaké je počasí, je to úspěch,“ hodnotil účast hlavní trenér zlínských baseballistů Roman Meško.

Seznámit se s trenéry a sportovci, kteří se na Stadionu mládeže věnují výuce baseballu, přišli i ti úplné nejmenší. Věková hranice se pohybovala od tří let až po čerstvě plnoleté.

„Přišla skupina osmnáctiletých kluků, a ty jsme od pálek doslova nemohli odtrhnout, jak je to bavilo. I menší děti by většinou rády zůstaly a sportovaly, ale rodiče s nimi už někam spěchali,“ poukázal Meško na uspěchanou dobu.

Většina z těch, co baseball vyzkoušela, rovnou slíbila, že přijdou na další trénink. A když vydrží a budou zhruba čtyřikrát týdně trénovat, za rok se mohou s pálkou naučit zacházet. „Je to nádherná, ale náročná sportovní disciplína, ve které se člověk zdokonaluje celý život,“ je přesvědčen trenér.

Děti i rodiče si vyzkoušeli nahazování i odpalování na volném prostranství. Ve stanu potom odpalovali míček ze stativu a pro starší byl k dispozici i tunel, ve kterém profesionální stroj nahazoval míčky až stodeseti kilometrovou rychlostí.

Jsou dnešní dětí lenoši, nebo sportovci?

Po otázce, jak jsou dnešní děti sportovně zdatné, zavládlo dlouhé ticho. „Když dětem řeknu, že půjdeme šplhat, tak se mě zeptají, jestli na to existuje appka,“ povzdechl si trenér.

Obecně podle něj to žádná sláva s dětmi a sportem není. Covid uvěznil všechny doma a jen pomalu se lidé vrací zpět ke sportu. Jen zlínskému baseballu vzal téměř 90 procent hráčů.

Návštěvnost a nadšení dětí během otevřených dnů naznačuje obrat k lepšímu. „Děti, které jsme tu viděli včera a dnes, nás velmi překvapily. Byly opravdu šikovné,“ uzavírá Roman Meško z Baseball Club Cobblers.

Po dvoudenní akci otevřených sportovišť se možná začne blýskat na lepší časy.