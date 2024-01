Zlín chystá revoluci v řízení dopravy. Unikátní systém upozorní i na přestupky

Právě v těchto dnech vrcholí příprava návrhu Inteligentního telematického systému (ITS), jehož cílem je zvýšit plynulost a bezpečnost městské dopravy ve Zlíně. Tento systém by měl s přispěním inteligentních prvků hlídat plynulý průjezd křižovatkami napříč městem. S realizací se počítá od poloviny roku 2025 do konce roku 2026.

Doprava v centru Zlína. Ilustrační video. | Video: Iva Nedavašková