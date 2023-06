Nejen řidiči se budou muset při cestě Zlínem obrnit trpělivostí. Práce silničářů na hlavní dopravní tepně ve městě budou mít dopad i na provoz MHD. Místo trolejbusů budou jezdit na některých linkách autobusy, budou se dočasně posunovat zastávky, vzniknou zpoždění spojů, nebude možné zajistit obvyklé přestupní vazby.

MHD ve Zlíně. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Karásek

Přímo v centru města začne od 10. července oprava silnice od křížení ulic Tomáše Bati a Antonínova až po křižovatku ulic Štefánikova a Osvoboditelů. Opravy úseku, kterým denně projede přes třicet tisíc vozidel, mají skončit v sobotu 12. srpna.

Práce silničářů budou probíhat v několika na sebe navazujících etapách za částečných uzavírek, kdy bude veškerá doprava včetně MHD přesunuta střídavě do pravého nebo levého jízdního pruhu.

V I. etapě od 10. do 14. července budou práce probíhat na třídě Tomáše Bati v levém jízdním pruhu (ve směru jízdy na náměstí Práce). MHD bude vedena bez omezení.

Od 15. do 20. července se bude pracovat v pravém jízdním pruhu. Doprava bude svedena do levého pruhu. Zastávka Poliklinika bude posunuta na provizorní stanoviště před křižovatkou s ulicí Šedesátá. „Autobusy linky č. 38, které vyjíždějí z Šedesáté ulice, projedou nejdříve přes obratiště Antonínova, aby se také dostaly k provizorní zastávce Poliklinika,“ uvedl vedoucí dispečer Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Jan Tesař.

Zdroj: ŘSD ZLK

V termínu od 21. července se práce silničářů posunou do II. etapy, v úseku od křižovatky Štefánikova – Březnická po křižovatku Štefánikova – Gahurova. Do 25. 7. se bude pracovat v levém a obou prostředních jízdních pruzích. Doprava bude vedena pravým pruhem. Zastávka Náměstí Práce zůstane v provozu na svém místě. Vozidla nebudou moci odbočovat ze Štefánikovy ulice do Gahurovy (směrem na Jižní Svahy).

„Trolejbusy na Jižní Svahy, tedy linky č. 6, 10 a 14, proto budeme posílat zajížďkou kolem kostela. Na zastávkách Školní a Náměstí Míru zastavovat nebudou,“ uvedl vedoucí dispečer.

Od 26. do 30. 7. se bude opravovat ve stejném úseku pravý jízdní pruh a zastávka Náměstí Práce. Doprava bude vedena levým a prostředním jízdním pruhem. Pro vozidla MHD bude zastávka Náměstí Práce zkrácena a dočasně posunuta. „V této době budou na zastávce Náměstí Práce zrušeny všechny přestupy. Vozidla zde na sebe z prostorových důvodů nebudou moci čekat,“ informoval Jan Tesař.

III. etapa prací silničářů od 31. 7. bude probíhat v úseku od křižovatky Štefánikova – Gahurova po křižovatku Štefánikova – Osvoboditelů. Do 5. srpna se bude pracovat v levém a středním jízdním pruhu, doprava bude vedena pravým jízdním pruhem. Zastávka Školní bude v provozu bez omezení.

Poslední fází obnovy povrchu budou od 6. do 12. 8. práce silničářů ve Štefánikově ulici v pravém jízdním pruhu včetně zastávkového zálivu Školní. Zastávka Školní bude zkrácena a podle postupu prací dočasně posouvána o několik desítek metrů před současnou polohu označníku zastávky.

„V této době budou na zastávce zrušeny všechny přestupy, protože zde vozidla nebudou moci na sebe čekat,“ uvedl Jan Tesař.

Dojde také k úpravě trasy spojů linky 31P od Památníku T. Bati. Autobusy pojedou rovně po Gahurově ulici, před nadjezdem odbočí na Vodní, otočí se na okružní křižovatce a přes Gahurovu ulici se levým odbočením vrátí na svou trasu ve Štefánikově ulici a na zastávku Školní. Při této zajížďce autobus linky 31X nebude zastavovat na zastávkách U Zámku.