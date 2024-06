V pondělí 10. června začala oprava Vavrečkovy ulice v centru Zlína. Modernizace vjezdu do svitovského areálu znamená úplnou uzavírku silnice od odbočky v Gahurově ulici po Dům Kultury. Parkoviště zůstává v provozu jen se změnou vjezdu z horní strany.

Zlín, uzavírka Vavrečkovy ulice; 10. června 2024 | Video: Iva Nedavašková

V dlažbě cesty se po dešti vytvořila obří louže, které se motoristé nemohli vyhnout. Od pondělí začali dlažbu rozebírat stavební stroje a až dělníci odstraní i podkladní vrstvu, položí asfalt. Náklady na stavbu, která má být hotová do startu Barum Czech Rally Zlín (16. až 18. srpna), se odhadují na 6 milionů korun.

„Ve spolupráci s městským vodohospodářem jsme nechali pročistit kanalizaci a cesta dostane nový asfaltový povrch. Odvodnění zajistí nové uliční vpusti,“ přiblížil zlínský radní pro dopravu Václav Kovář s tím, že úpravy příspějí k plynulejšímu provozu.

Řidiči jedoucí do Svitu z centra musí přes autobusové nádraží. Směrem z Otrokovic se do továrního areálu dostanou z křižovatky u Alberta (vjezd do ulice Přímá). Musí odbočit před zastávkou Zahradnická-Kovárna Viva (vjezd do ulice J.A. Bati) nebo u 61. budovy (vjezd do ulice Šedesátá).

Dalším místem, které se během léta dočká ve Zlíně modernizace, je chodník na náměstí Práce. Chystaná rekonstrukce spočívá v úpravě současného chodníku mezi křižovatkou ulice Gahurova a třídou T. Bati a zastávkou MHD – náměstí Práce, kde stavba zahrnuje i sadové úpravy.

„Současný chodník se vybourá a na pláni vznilnou nové podkladní vrstvy a kryt z betonové dlažby. Uprostřed plochy bude štěrkový záhon a v něm dva stromy. Tím se spoji už opravená část náměstí Práce a nové tržiště Pod Kaštany,“ uvedl radní Kovář.

Náklady se odhadují na šest milionu korun, práce by měly být dokončeny do 9. srpna. Obě stavby si vyžádají uzavírky a změnu linky MHD 38, která bude jezdit po objízdné trase. Cestující proto musí počítat s časovou prodlevou.

Přehled dopravních staveb

Ulice

Švermova, Malenovice - květen - říjen

Vavrečkova, od ul. Gahurova po Flip - červen - srpen

Klečůvka - Borošín - červen - říjen

Filmové ateliéry, Fabiánka - červen - září

Osvoboditelů - akce ŘSD - 29. června -15. srpna

Most u Kudlovské přehrady - červenec - říjen

Chodníky

Chodník v ul. Hrabůvky-Prštné - červen - září

Kostelec, ul. Zlínská - červen - září

Štípa, ul. Velíkovská - červen - prosinec

Rekonstrukce plynovodu