Horké chvilky zažívali motoristé, cestující i řidiči MHD v pondělí ve Zlíně. A nebylo to jen tropickým počasím. Začala totiž oprava silnice I/49 na hlavním tahu Zlín - Otrokovice. Doprava je svedena ze dvou do jednoho pruhu a už v pondělí se vytvořila dlouhá kolona aut a zpoždění trolejbusů MHD přesahovalo v době dopravní špičky i šedesát minut.

Oprava dopravní tepny ve Zlíně začala. Řidiči trávili ráno v koloně; pondělí 10. července 2023 | Foto: Deník/Iva Nedavašková

V pondělí 10. července začaly opravy silnice v úseku třídy Tomáše Bati mezi křižovatkou s ulicí Antonínova a křižovatkou s ulicí Březnická. Před zúženým úsekem se po větší část dne tvořily dlouhé kolony vozidel a v nich pomalu popojížděly i trolejbusy MHD. „Na linkách vznikala i více než hodinová zpoždění,“ potvrdil vedoucí dispečer Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO) Jan Tesař.

Na možné komplikace upozorňovalo Ředitelství silnic a dálnic před zahájením oprav. „Od pondělí 10. do čtvrtka 20. července doporučujeme řidičům využít objízdnou trasu po Nábřeží,“ vzkazovala mluvčí zlínské pobočky ŘSD Lucie Trubelíková.

Mimořádná opatření MHD, přestupy a komplikace

Na dopravní kolaps reagovala DSZO zavedením mimořádných opatření, o kterých byli cestující informováni na digitálních zastávkových panelech. Bylo nasazeno pět posilovacích autobusů, některé spoje zkrátily a vynechávaly obtížně průjezdný úsek z Malenovic.

Cestující zpožděných trolejbusů přestupovali do náhradních autobusů, které je přepravovaly do Bartošovy čtvrti nebo na sídliště Jižní Svahy. Přesto to chtělo velkou dávku trpělivosti pro cestující i všechny řidiče.

„Za zpoždění spojů, mimořádné přestupování a komplikace při používání MHD se cestujícím omlouváme. Pro fungování MHD jsme udělali ve vzniklé složité dopravní situaci všechno, co bylo v našich silách,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Už druhý den oprav byly kolony na třídě Tomáše Bati výrazně kratší a zpoždění vozidel MHD většinou nepřesahovala deset minut. Práce na silnici, kterou denně projede přes třicet tisíc vozidel, mají skončit až v sobotu 12. srpna.

