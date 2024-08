Přístupný bude na webových stránkách www.dszo.cz v odkazu E-shop.

„Zavedením e-shopu vycházíme vstříc stále většímu počtu našich cestujících, kteří si oblíbili nákupy přes internet. Při tvorbě našeho systému jsme využili i zkušeností dopravních společností v jiných městech, kde už jej zavedli, takže věříme, že náš e-shop bude uživatelsky maximálně vstřícný,“ prohlásil ředitel DSZO Josef Kocháň.

E-shop bude každý ze zákazníků ovládat prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu, jehož zřízení je bezplatné. Registraci umožní systém provést elektronicky, osobní návštěva některého z pracovišť DSZO nebude nutná.

„Zřízení uživatelského účtu by mělo být pro každého jednoduché, jde o navazující kroky, kterými uživatele systém sám provede. Každý žadatel by si měl pouze předem připravit ofocené kopie obou stran občanského průkazu a také osobní fotografii, aby je mohl do profilu vložit. Po odeslání žádosti o zřízení uživatelského účtu bude následovat kontrola údajů ze strany dopravní společnosti, výsledek se žadatel dozví přibližně po třech pracovních dnech,“ sdělil správce informačních systémů DSZO Zbyněk Ondryáš, který má zavádění e-shopu na starosti.

Jízdenka v mobilu či chytrých hodinkách

Po obdržení zprávy o zřízení uživatelského účtu provede jeho majitel ještě pár zbývajících kroků. Zadá číslo bankovní karty, ze které bude chtít nákupy hradit, a také zařízení, do kterého si časový kupon nahraje a ze kterého jej bude ukazovat při případné kontrole revizorovi.

Na výběr bude mít z více možností, od mobilního telefonu přes „chytré“ hodinky po náramky, děti a důchodci budou moci využívat čipy, které jim DSZO vydá na základě žádosti.

Vkládání dalších dokumentů do systému bude už individuální a bude se řídit tím, zda je klient studentem, rodičem na mateřské nebo rodičovské dovolené či třeba občanem obce, která na základě smlouvy s DSZO na jízdné přispívá.

„Všechny varianty a případy máme popsané v Obchodních podmínkách e-shopu, se kterými se může každý seznámit na našich webových stránkách,“ ujistil vedoucí Úseku dopravy DSZO Ondřej Vašulka.

Rodičům systém umožní zřízení tzv. podúčtu pro jejich nezletilé potomky. Ty bude také nutné identifikovat prostřednictvím osobních dokladů s datem narození, případně potvrzením o studiu nebo zadáním údajů platného průkazu ISIC.

„Zadání bankovní karty do systému bude pro klienty DSZO zcela bezpečné, podobně jako je tomu u jiných e-shopů. Po zadání identifikačních čísel proběhne tzv. „tokenizace“, tedy anonymizace bankovní karty, což zaručí, že se provozovatel e-shopu nedostane k žádným informacím o užívání karty,“ ubezpečil mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Předprodejní místa zůstávají

Nákup časových jízdenek bude vedle e-shopu možný nadále i v současných předprodejních místech. Jejich počet ani rozsah otevíracích dob DSZO měnit nebude. Pokud se cestující rozhodne přejít na elektronickou formu časové jízdenky, bude tak moci učinit po skončení platnosti dosavadní papírové.

Na dvou předprodejních místech: na ulici Školní ve Zlíně a v Otrokovicích, budou obsluhy připravené poradit zájemcům se zřízením uživatelského účtu v e-shopu.

„Na našich webových stránkách v odkazu E-shop bude také připravený podrobný manuál, který zájemce provede všemi kroky. Na stejném místě budeme také soustředit odpovědi na nejčastější otázky cestujících. Větší problémy s užíváním e-shopu ale nečekáme, protože nakupování touto formou je již běžné,“ prohlásil Josef Kocháň.