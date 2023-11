Potřebuje Zlín další nákupní centrum? Fabrika pohledem marketingového experta

/ROZHOVOR, ANKETA/ Obchodní centrum, multikino či zimní stadion nabídne nový polyfunkční komplex Fabrika, který vyroste ve Zlíně. Objekt za 3,5 miliardy postaví ve východní části areálu Svitu do roku 2027 společnost Cream Investments. Chce tím proměnit areál Svitu v moderní centrum Zlína. Je to reálné? A uživí se ve Zlíně další nákupní centrum? Na to se Deník zeptal marketingového specialisty Vratislava Kozáka z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Ve Zlíně vznikne polyfunkční komplex Fabrika. | Video: Cream Investments, Deník