Obchodní centrum, multikino či zimní stadion nabídne nový polyfunkční komplex Fabrika, který vyroste ve Zlíně. Objekt za 3,5 miliardy postaví ve východní části areálu Svitu do roku 2027 společnost Cream Investments. O stavbě tohoto komplexu se však ve městě hovoří několik let. Během nich projekt doznal některých změn - ve vzhledu i po stránce nákladů.

Nejblíže k zahájení prací byl v roce 2018, kdy projekt získal územní rozhodnutí. Deník se proto podíval, jak se plánovaná podoba Fabriky z roku 2018 liší s návrhem, který investor zveřejnil letos v září.

Fabrika 2018

Podle původního návrhu byla výstavba Fabriky projektem za téměř miliardu korun. Komplex měl zahrnovat kancelářské prostory, byty, přes tři kilometry obchodních pasáží, zábavní část nejen pro rodiny s dětmi, ale i možné prostory pro vzdělávací instituce a relaxační zóny. Společnost také plánovala úpravu veřejného prostoru v blízkém okolí.

„Vznikne zde nová piazzeta s vodními plochami, zvelebí se chodníky a příjezdové komunikace okolo Fabriky. Součástí je také úprava dopravní dostupnosti a vznik krytých parkovacích ploch pro návštěvníky a nájemce,“ uvedl tehdy k projektu generální ředitel Creamu Martin Jarolím.

Ačkoli se podle nového návrhu, který investor zveřejnil v letošním roce, bude nová Fabrika lišit jak svou podobou, tak i využitím, jedno zůstalo stejné - nový polyfunkční komplex s označením budov 24-25-26 bude stát na místě dnešní proluky mezi budovami Baťova institutu a budovou číslo 34, rozměrnou industriální krychlí, kde má dnes Cream centrálu. Konkrétně na místě, kde v baťovském areálu dříve stávaly tři tovární budovy a dnes je tam provizorní parkoviště.

Podívejte se na původní vizualizace Fabriky z roku 2018:

1/9 Zdroj: Cream investments Vizualizace multifunkčního centra Fabrika ve Zlíně z roku 2018.

Fabrika 2023

Kromě zamýšlené podoby Fabriky, se rapidně změnily i plánované náklady. „Je to zatím naše největší investice, při dnešních podmínkách na trhu počítáme s náklady na výstavbu Fabriky kolem tří a půl miliardy korun,“ řekl k letos představenému návrhu většinový majitel Creamu Petr Tankó. „Během nejbližších let chceme do areálu investovat dalších deset miliard, z větší části se zaměříme zejména na byty,“ dodal.

Ve Zlíně vyroste komplex s obchodním centrem a hokejovou halou za 3,5 miliardy

Dvě budovy nového polyfunkčního komplexu budou mít dvě podzemní patra pro parkování, tři nadzemní podlaží obchodního centra, další dvě podlaží budou určené pro sportovní aktivity. V třetí budově nahradí sportovní část velké multikino.

Samostatnou stavbou vedle komplexu pak bude zimní stadion - tréninková hala podle standardu NHL. „Oproti původnímu projektu, který jsme představili veřejnosti před pěti lety, je nová Fabrika úplně jiný koncept,“ přiznal Martin Jarolím.

VIDEO: Ve Zlíně vyroste víceúčelový komplex za 3,5 miliardy:

Podle jeho slov stačilo dříve nabídnout dostatek kvalitních obchodů, dnes je - zejména pro mladší generaci - atraktivní hlavně nabídka možností, jak strávit volný čas. „Budovy mají haly pro řadu sportů o celkové rozloze 7000 m2. Polovinu z nich, včetně rozsáhlé haly o 1200 m2, vybavíme speciálními akustickými prvky, aby se tady mohly pořádat i koncerty,“ prozradil Jarolím.

Součástí bude i úprava okolí. Investor se dohodl s hlavním architektem města Zlína o vytvoření pracovní skupiny, společně vypíší příští rok soutěž, která by měla zaručit zajímavý a hlavně užitečný exteriér kolem novostavby.

Vizualizace centra Fabrika zveřejněné v září 2023:

1/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 5/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 6/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 7/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 8/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 9/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 10/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 11/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 12/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 13/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 14/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 15/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 16/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 17/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 18/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 19/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 20/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 21/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 22/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 23/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 24/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 25/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 26/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 27/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 28/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 29/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 30/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 31/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 32/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 33/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 34/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 35/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 36/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 37/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 38/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 39/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 40/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 41/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 42/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 43/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 44/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 45/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 46/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 47/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 48/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 49/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 50/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 51/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 52/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 53/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 54/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit. 55/55 Zdroj: se svolením Cream investments Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit.

Svit? Největší brownfield v Česku

Nová podoba Fabriky je dílem architekta Víta Másla. „Nejedná se o repliku staré industriální zástavby, polyfunkční komplex tří propojených moderních budov vznikl s hlubokým respektem k architektuře historických budov areálu, který se pozvolna rodil od konce 19. do poloviny 20. století,“ dodal mluvčí Creamu Ivo Mravinac.

Areál Svitu je se svými 65 hektary celkové plochy jedním z největších a nejzajímavějších brownfieldů v Česku. Ve Zlíně stále více nabývá na významu. Společnost Cream je jeho většinovým vlastníkem.

SROVNÁNÍ V ČÍSLECH



Fabrika 2018

Plánovaná investice: cca 1 miliarda korun

Celková pronajímatelná plocha: 50 696 m2

Celková plocha pro obchody: 30 130 m2

Kancelářská a bytová pronajímatelná plocha: 14 632 m2

Sklady: 5 934 m2

Počet parkovacích míst: 1013



Fabrika 2023

Plánovaná investice: 3,5 miliardy korun

Celková užitečná plocha: 70 000 m2

Celková plocha pro obchody: 30 000 m2

Plocha určená pro aktivní sporty: 7000 m2

Celková plocha budovy zimního stadionu: 3000 m2

Počet parkovacích míst: 1000



Dokončení projektu: 2027