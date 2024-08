Po dvou letech se do Zlína vrací Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO Zlín 2024. Město ovládne hudba a tanec od čtvrtka 22. do neděle 25. srpna.

Letos poprvé se organizace festivalu ujalo město Zlín. Ke spolupráci si ale přibralo Hudební sdružení Zlín, které organizovalo všech předchozích dvacet ročníků.

„Mezinárodní festival FEDO Zlín patří již od roku 1982 k významným akcím spojených se Zlínem a blízkým okolím, a stal se neodmyslitelnou součástí zlínského kulturního kalendáře. Město nyní převzalo závazek, v tradici pořádání jedné z největších a oblíbených akcí, pokračovat. Rád bych proto poděkoval všem tvůrcům, kteří se o popularizaci dechovky a folkloru ve Zlíně zasloužili a svým úsilím a obětavostí vybudovali festivalovou tradici s vysokou úrovní,“ vzkázal primátor Zlína Jiří Korec.

Během čtyř festivalových dní 21. ročníku FEDO Zlín 2024 se na náměstí Míru, parku Komenského a dalších místech ve Zlíně a okolí představí přibližně 800 hudebníků a mažoretek z tuzemska i zahraničí. Zahraniční vystupující přijedou z evropských států Polska, Itálie, Slovenska a Slovinska a jeden dokonce ze vzdáleného exotického Tchaj-wanu.

Festival začíná ve čtvrtek 22. srpna.

Hlavní program na náměstí Míru

„Program zahájí na náměstí Míru v 18.15 hodin primátor města Zlína Jiří Korec. Následovat bude zahajovací koncert Velkého dechového orchestru města Zlína a poté společné představení cimbálové muziky Sylván a skupiny neslyšících tlumočníků Hands Dance, která se věnuje uměleckému tlumočení do znakového jazyka,“ vyjmenoval mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

V pátek se od 14 hodin mohou lidé v centru města zaposlouchat do hudebních upoutávek účinkujících muzik a o hodinu později již začne hlavní program na náměstí Míru. Přehlídka umění muzikantů, zpěváků a tanečníků potrvá do pozdních večerních hodin.

„Souběžně bude probíhat festival v parku Komenského. Od 17 do 19 hodin vystoupí v parku orchestry zlínských Základních uměleckých škol a v 19:30 začne Beseda u cimbálu se třemi zlínskými folklorními soubory. Své umění večer předvede Vonica, Bartošův soubor a Kašava,“ doplnil mluvčí.

Sobota nabídne Zlíňanům tradiční společný průvod všech souborů městem.

„Vyrazí v 10 hodin od 21. budovy a povede ulicí J. A. Bati přes tržiště Pod Kaštany až na náměstí Míru. Tady bude už od 9. hodiny ranní vyhrávat DO Malenovjanka, kterou vystřídá v 11.30 společné vystoupení orchestrů nazvaný Monstrkoncert,“ informoval Tomáš Melzer.

Um folklorních souborů, dechových orchestrů a pochod mažoretek s neodmyslitelnou hůlkou budou diváky bavit na náměstí Míru až do pozdních večerních hodin. V parku Komenského se od 17:30 pak představí dixielendové orchestry, které budou hrát až do půlnoci. Poslední den festivalu se přesune do vizovické sokolovny a na kolonádu do Luhačovic.