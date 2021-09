Čtyřmetrová socha vážící 300 kilogramů byla vytvořena podle návrhu sochaře Radima Hankeho.

„Předlohou mu bylo ocenění, které udělujeme významným hostům festivalu za přínos kinematografii," uvedla za organizátory Kateřina Martykánová.

Podzimní část festivalu odstartuje již tento čtvrtek v 10.00 hodin v Kongresovém centru Zlín celovečerním animovaným snímkem Myši patří do nebe. Večerním zahajovacím filmem bude koprodukční německo-lucembursko-polský film s názvem Mise Asteroid.

61. ročník Zlín Film Festivalu se letos historicky poprvé koná ve dvou částech. Jarní 1. díl se uskutečnil v původním termínu festivalu v online podobě. Podzimní 2. díl v tradičním formátu začíná již 9. září a potrvá do 15. září.

Bude plné město?

Nejstarší a největší festival filmů pro děti a mládež letos vzdává poctu literárnímu umění, které bylo inspirací pro filmové scenáristy již od prvopočátku kinematografie. Největší pozornost bude směřována ke knihám pro malé a mladé publikum. Hlavní festivalové téma se promítne nejen na filmové plátno, ale i do doprovodného programu.

„Těšíme se hodně, ale protože jsme měli první díl již v květnu, tak jsme vůbec nezaháleli a plynule jsme od května přešli teď do září. Je krásné počasí, doufám, že lidi vyláká ven,“ přeje si v úvodu druhé – podzimní části za organizátora ZZF Zlínfest umělecká ředitelka Markéta Pášmová. Podle ní zaznamenali organizátoři velmi pozitivní odezvy od škol, které budou na projekce chodit.

„Takže čekáme, že přijdou odpoledne a o víkendech běžní lidé. A že zase bude plné město. Chystáme workshopy, koncerty, takže doufám, že to bude pěkné. Určitě se chystáme na to, že příští rok bychom se chtěli zase posunout do toho našeho tradičního termínu, to každopádně,“ věří Markéta Pášmová.

Koncert Ondřeje Soukupa i půlmaraton

A na co by festivalové diváky pozvala nejraději?

„Samozřejmě, že bych chtěla pozvat diváky do kina. Máme třeba čtyřicítku filmových adaptací knih a již nyní vidíme v předprodeji, že je o ně zájem. Možná je důležité říci, že půjde o notoricky známé filmy, jako Přelet nad kukaččím hnízdem, Forest Gump, Saturnin. Málokdo ty filmy viděl v poslední době na plátně, takže teď mají diváci možnost je takto shlédnout, v kině, a ne u sebe na počítači nebo v televizi,“ zve Markéta Pášmová s tím, že jsou navíc k těmto filmům připraveny úvody filmového a literárního kritika Jana Lukeše.

„Také chci návštěvníky a diváky festivalu pozvat na krásnou besedu s Vladimírem Turnerem, což je legenda české scenáristiky a na báječné koncerty, kdy jedním z nich bude koncert Ondřeje Soukupa a filmových melodií, který bude probíhat v sobotu se zlínskou filharmonií. Čeká nás celá řada dalších koncertů, které se budou konat na náměstí Míru ve Zlíně. Určitě chci pozvat na půlmaraton, který startuje netradičně v neděli od Kongresového centra, určitě chci pozvat na filmové workshopy, které budou probíhat celý týden,“ vyjmenovala umělecká ředitelka festivalu.

Podle ní budou tahákem i dvě filmová představení a těmi je film Zrodila se hvězda s hvězdnou Lady Gaga, který navíc osobně uvede producent tohoto filmu Bill Gerber.

„Myslím, že to tedy bude hezký zážitek. Ještě chci návštěvníky pozvat na jednu speciální věc, která se týká hvězd a je to projekce filmu Hotel modrá hvězda. Půjde o obnovenou premiéru digitálně restaurovaného filmu z roku 1941, takže má osmdesátileté výročí, kdy se tady ve Zlíně na zlínských filmových žních vlastně poprvé tento film uváděl?“ seznámila Markéta Pášmová.

Noid, Issová a Geislerová

Současně upozornila na autogramiádu k filmu Tajemství staré bambitky 2.

„Ten film ještě není hotový, ale budeme tady představovat trailer k tomuto filmu, budeme tady mít o víkendu delegaci například s Vaškem Noidem Bártou ve Zlatém jablku. Pak bych určitě pozvala na předávání hvězd na chodníku slávy, které budou letos patřit Kláře Issové a Aně Geislerové. Pak si myslím, že bude zajímavá přítomnost našich young stars, což jsou Oskar Hes a Veronika Divišová, kteří o víkendu budou uvádět své filmy,“ uzavřela Markéta Pášmová.