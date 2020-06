"S původním květnovým termínem festivalu však odstartoval dlouhodobý projekt, v rámci něhož se na sociálních sítích a webových stránkách www.zlinfest.cz postupně objevuje „šedesátka“ krátkých příběhů, zajímavých momentů a událostí z průběhu šedesátileté historie festivalu," uvedla Kateřina Martykánová.

Jejich autorkou je dramaturgyně Jaroslava Hynštová, která v programovém oddělení festivalu pracuje již od roku 2005.

„Práce na Šedesátce byla velmi krásná a obohacující. Tato kompilace příběhů, vzpomínek, perliček a historek ze zlínského filmového festivalu mi umožnila dozvědět se mnoho ze zákulisí a dějin této výjimečné kulturní akce světového významu,“ řekla Jaroslava Hynštová a doplnila: „Věřím, že se příznivci festivalu do Šedesátky ponoří stejně jako nedávno i já. Pokud mám vybrat svůj neoblíbenější příběh, tak je to ten o Lovcích podpisů. Obdivuji jejich zápal už mnoho let a doufám, že alespoň tímto příspěvkem jim můžu vzdát poctu.“

Za zmínku stojí i další příběhy, třeba o úplně prvním ročníku festivalu, o přehlídce Filmové žně, která mu předcházela, o nejstarší akci doprovodného programu – Malování na chodníku, o návštěvě Annie Girardot, Ornelly Muti a Giny Lollobrigidy během 40. ročníku nebo třeba o festivalovém vozovém parku tzv. flotile. Tyto příběhy jsou již nyní zveřejněny a další plánují organizátoři postupně odkrývat až do září, kdy se odložený 60. ročník Zlín Film Festivalu má konat.

Až dokonce měsíce června jsou také na pěti místech v centru Zlína k vidění historické velkoformátové fotografie. Unikátní výstava s názvem „60 let SPOLU“ umožňuje obyvatelům města nahlédnout do historie nejstaršího a největšího filmového festivalu svého druhu na světě. „Lidé mohou na velkoplošných snímcích vidět hlavně tváře návštěvníků z uplynulých ročníků,“ uvedla výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová a dodala, že kromě sebe mohou na fotografiích hledat také symboly festivalového roboopa, které jsou do nich zakomponovány.

„Za jejich nalezení, vyfocení místa, kde se skrývá a zaslání přes sociální sítě pak získají drobnou odměnu.“

Jubilejní 60. ročník Zlín Film Festivalu se uskuteční v náhradním termínu od 4. do 10. září. „Jako jeden z mála velkých festivalů na světě nikdy nepřerušil svoji kontinuitu. I proto se jej pokoušíme zrealizovat,“ upozornil prezident festivalu Čestmír Vančura.