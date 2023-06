Nabitý program slibuje festivalová neděle, která bude patřit nejen filmu, ale i sportu. Už po šestadvacáté se uskuteční dražba umělecky ztvárněných filmových klapek. Z jejího výtěžku Nadační fond FILMTALENT ZLÍN podpoří filmy mladých tvůrců.

Zlín Film Festival 2023 | Foto: ZFF

Poosmé se postaví na start běžci festivalového půlmaratonu a dalších tratí včetně rodinného běhu na 1400 metrů. V parku Komenského oslavíme 60 let předchůdce Večerníčku. Filmové profesionály čeká závěrečný den odborného programu Zlín Industry Days.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI 4. DNE Zlín Film Festivalu:

26. Salon filmových klapek – veřejná dražba, Kongresové centrum, 13.00 hodin – Legendární událost, při níž se umělecká díla proměňují ve finance pro mladé filmaře.

Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín 2023:

- 10.00 hodin, prostranství před Kongresovým centrem: Hromadný start

- 11.50 hodin, náměstí Míru: Předání výtěžku z půlmaratonu projektu Korunka pomáhá

- 12.00 hodin, náměstí Míru: Květinový ceremoniál vítězů

- 13.30 hodin, náměstí Míru: Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií

- 14.50 hodin, náměstí Míru: Předání výtěžku ze startovného RBP rodinného běhu projektu Korunka pomáhá

- 15.00 hodin, náměstí Míru: RBP rodinný běh – Běh na 1400 m. Běžecký závod odkazující na tradici baťovských běhů z první poloviny 20. století.

Pavel Nový překvapil outfitem, ve Zlíně převzal první letošní Zlatý střevíček

Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:

Dounia a princezna z Aleppa (režie: Marya Zarif, André Kadi, Kanada, 2022, 72 min.), Golden Apple Cinema 3, 13.30 hodin – Dounia je veselá malá dívenka ze Sýrie, která má spoustu snů. Přichází však předčasně o matku a její otec se stane vězněnou obětí režimu. S prarodiči se proto Dounia vydává na cestu do ciziny, aby našli nový domov. Více zde.

Big Boys (režie: Corey Sherman, USA, 2022, 90 min.), Golden Apple Cinema 6, 17.30 hodin – Režisér se rozhodl převést na plátno svůj vlastní queer příběh o dospívání s důrazem na dnešní pojem maskulinity a pozitivního přijetí vlastní fyzické i duševní identity. Více zde.

Horská cibule (režie: Eldar Shibanov, Kazachstán, 2022, 90 min.), Golden Apple Cinema 5, 19.30 hodin – Jedenáctiletý Jabai prodává u cesty volně rostoucí cibuli. Jednoho dne přistihne řidiče kamionu, ve kterém se Jabai pro jeho siláctví zhlédl, při sexu se svou matkou… Více zde.

CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:

Přání k narozeninám (Česká republika, 2022, 93 min.), 21.30 hodin – Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin… Více zde.

ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:

Život je takovej – Karel Kostka, stan u zámku, 17.00 hodin – Jaké to je, když osud připraví na cestě životem těžké překážky? Hostem talk show Filipa Tellera na téma „Mezigenerační vztahy“ je pedagog Karel Kostka. 60 let Večerníčku, park Komenského, 17.00 hodin – Speciální pořad, jehož hosty budou například herec Bolek Polívka, který propůjčil hlas animovaným Krysákům, nebo dramaturg večerníčků na ČT Miloš Zvěřina. Připravena je i celá řada narozeninových překvapení.

Rozvod aneb V mezích přijatelné normy, Městské divadlo – Studio Z, 19.00 hodin – Klid je nade vše… i kdyby měla téct krev. Tragikomedie o všem, co nechcete zažít.

OBRAZEM: Ve Zlíně odstartoval 63. Zlín Film Festival

KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI:

Festival Café, náměstí Míru – Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně se zajímavými hosty a tématy. Hostem Vladimíra Kroce je v 10.15 hodin Jiří Dvořák, ve 12.30 hodin Marta Dancingerová a ve 14.30 hodin Aleš Valenta.

Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 17.00 hodin – Moderovaná autogramiáda festivalových tváří: Jiří Dvořák, Beata Kaňoková, Marek Lambora, Marta Dancingerová.

Červený koberec, nádvoří Kongresového centra – Setkání s festivalovými hvězdami.

V 15.00 hodin: Hana Vagnerová, Jan Fanta, Karolína Vágnerová, Bára Fišerová, Arnošt Goldflam, delegace k filmu Sea Sparkle (Mořská záře). V 18.00 hodin: Jiří Dvořák, Alžběta Malá, Tereza Pergnerová, Beata Kaňoková, delegace k filmu Mimi, delegace k filmu It´s always been me (Vždycky jsem to já).