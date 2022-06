Budova postavená ve 30. letech nesla původně název Společenský dům. Za komunismu jej pak přejmenovali na Hotel Moskva, který zůstal až do letošního roku.

O přejmenování hotelu informovala na začátku března na sociálních sítích jeho ředitelka Míla Dümlerová.

„Nepřejeme si, aby jméno hotelu bylo spojováno s touto neomluvitelnou agresí zcela nepřijatelnou pro nás i celou moderní společnost. Rozhodli jsme se tedy učinit zásadní kroky a dát Hotelu Moskva nové jméno,“ uvedla na sociálních sítích.

Zároveň dodala, že v posledních letech bylo vedení hotelu několikrát vyzýváno k jeho přejmenování.

„Každým podnětem jsme se zodpovědně zabývali, diskutovali, nechtěli jsme však měnit 70 let starou historii. Zastávali jsme názor, že pokud ke změně nedošlo v roce 1990, je toto čistě politické rozhodnutí již neaktuální,“ poznamenala už dříve Dümlerová s tím, že většina současných obyvatel Zlína už hotel pod jiným názvem ani nepamatuje.

„Dostávají se k nám naopak příběhy lidí, kteří se „na Moskvě" vyučili, „na Moskvě" poznali manželku apod. Nechtěli jsme těmto lidem brát jejich příběhy, měnit něco, co je součástí Zlína již 70 let,“ popsala ředitelka.

Změna mohla být dřív

K přejmenování vyzývala v únoru také petice, kterou v prvních dnech ruské invaze na Ukrajině podepsalo více než tisíc lidí.

„Myslíme si, že název hotelu měl být dávno změněn, buď krátce po roce 1989, nebo v roce 2021, kdy jsme se dozvěděli, že muniční sklad, který se nachází pouhých 25 kilometrů od Zlína, byl odpálen ruskými agenty,“ uvedl tehdy v prohlášení petice její autor Vít Marek.

„Jsme si vědomi toho, že samotné město Moskva za nic nemůže, ale jde o gesto. Gesto, které mělo být provedeno dávno,“ dodal.

Lidé: Pořád to bude Moskva

Zlíňané sice přejmenování postřehli, ale i přesto mezi lidmi stále vévodí už zažitý dlouholetý název. „Tomu gestu rozumím a rozhodně ho vítám. Nic to ale nemění na tom, že mu všichni budou i nadále říkat Moskva. Je to mezi lidmi prostě už zakořeněné, nový nápis na budově na tom nic nezmění,“ řekl Deníku třeba Jan Pospíšilík.

Podobně na celou situaci nahlíží i Petr Daniel.

„Přejmenování stejně nikomu nepomůže, takže to příliš neřeším. Navíc kohokoliv se zeptáte, tak stejně řekne, že je to Moskva. Ale kdoví, třeba za dalších sedmdesát let si na Hotel Moskva nikdo nevzpomene,“ pokrčil rameny.