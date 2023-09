Magistrát města Zlín zahájí v pondělí 11. září práce na parkovišti a také v okolí pod Hotelem Zlín. Úpravy, které potrvají do konce listopadu, zahrnou rekonstrukci chodníků, instalaci nového závorového systému pod hotelem a také nový vjezd a výjezd na parkoviště Velkého kina. Ten vznikne v dočasně zaslepeném prostoru, a to podél východní strany kina.

Parkoviště u Velkého kina ve Zlíně. | Foto: Deník/Dominik Pohludka

Současný vjezd a výjezd na parkoviště pod Velkým kinem z ulice Březnická (nad křižovatkou s třídou T. Bati nad 21. budovou) bude kvůli požadavku policie v rámci rekonstrukce přilehlé křižovatky Mostní a Březnická upraven. Výjezd z parkoviště Velkého kina tak bude možný jen směrem doprava, což znamená zrušení vjezdu.

V plánu je rozšíření parkování

„Po dohodě se zástupci Obchodního domu a Hotelu Zlín jsme našli řešení, které při splnění požadavků policie vyhovuje všem účastníkům a zároveň navazuje i na chystanou rekonstrukci Velkého kina,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.

Doplnil, že se na východní straně Velkého kina, konkrétně v místě nyní nevyužívaného chodníku, rozšíří odstavné plochy pro kolmé parkování vozidel. „Plocha je navržena ze zatravňovací dlažby. Dočasnost tohoto objektu je dána výhledovou rekonstrukcí Velkého kina. I zde bude řešena rekonstrukce stávající komunikace,“ vysvětlil Čížek.

Úpravy v okolí hotelu se dotknou veřejného prostranství a vjezdu na parkoviště pod Velkým kinem. Poblíž hotelu je v plánu také rekonstrukce komunikace, která přímo navazuje na nově budovanou křižovatku Mostní s Březnickou. Zde dojde k obnově parkovací plochy i chodníků.

„Věřím, že v listopadu otevřeme Březnickou ulici již do obousměrného provozu, a to v režimu průjezd stavbou. A jakmile dokončíme i tuto úpravu před Hotelem Zlín, tak bude tato část celého dopravního uzlu dokončena. Stavba by měla být zcela hotová do konce roku 2023. Samozřejmě musí nám přát počasí,“ doplnil náměstek Michal Čížek.

