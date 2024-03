Pojďme se podívat na jednotlivé podchody

Nejhůře vypadá nejmenší z podchodů, jen kousek od zastávky Družstevní. Na něm se zub času podepsal nejvíce a opadávající omítka na zdech i stropě přímo volá po opravě. Schody i bezbariérová část pro kočárky a vozíčkáře by také zasloužily zmodernizovat.

Podchod u zastávky Slunečná je i přes den tmavý a průchod tudy je nepříjemný. Podchod Křiby díky bezbariérovém přístupu využívají maminky s kočárky a malými dětmi na odrážedlech, bohužel musí jezdit kolem zdí s opadanou omítkou.

Největší podchod na hustě osídleném sídlišti je u zastávky Česká. Na místě dříve hojně obývaném bezdomovci a zaneřáděném odpadky je dnes čistěji, jen zůstalo všudypřítomné grafitti.

Právě zastávka MHD Česká nad podchodem dostala v minulém roce novou podobu. A taky ukázala cestu, jak může posprejovaná stěna místo zkrášlit. V rámci participativního projektu Tvoříme Zlín ji streetartový umělec Michal Filák alias ProroK ozdobil dětskými obličeji a usmívajícími se tvářemi. Zastávka tak ostře kontrastuje s některými rádoby uměleckými díly v podchodu.

Letos by se rekonstrukce měla dočkat i zastávka MHD Slunečná směrem z města. Návrh Ondřeje Kuby vyhrál v rámci projektu Tvoříme Zlín a zchátralá zastávka by měla projít celkovou obnovou.

S velkou pravděpodobností ji opět vyzdobí streetartový umělec Michal Filák. „S prací mladého výtvarníka jsme velmi spokojeni. Vytipovali jsme ve městě více nevzhledných míst, které bychom mohli podobným způsobem oživit,“ uvedl náměstek primátora pro oblast majetku a rozvojových ploch Pavel Brada.

Podle mnohých Zlíňanů by to chtělo zkrášlit nejen zastávky, ale i prostory pod nimi. Nebo minimálně zkulturnit. Obyvatelé největšího sídliště ve městě by si to zasloužili.