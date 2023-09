/FOTOGALERIE/ Z dálky vypadá jako typická šedivá budova, kterých najdete ve Zlíně spoustu. Když přijdete blíž, zjistíte, že její fasádu zdobí veselé barevné graffiti s dětskými motivy. Tím se pyšní Základní škola Okružní na Jižních Svazích. Na začátku přitom stála potřeba zakrýt posprejovanou stěnu.

„Pořád nám někdo sprejoval a ničil stěnu jídelny,“ říká ředitelka školy Ivana Rejzková. Na doporučení známé proto před třemi lety oslovila Michala Štejdíře, shodou okolností bývalého žáka školy. A na zdi jídelny vznikla grafika s logem školy a postavami dětí. Měla úspěch, takže autor pokračoval v malbě i na zeď tělocvičny.

V letošním roce pak jeho poslední počin zkrášlil fasádu budovy pro první stupeň. „Motiv nechali na mě, přeci jen už se mnou měli zkušenost. Učitelé školy zadali dětem úkol nakreslit, co by na stěně chtěly mít a já se tím potom inspiroval,“ říká amatérský výtvarník, kterému tvorba na fasádě trvala zhruba týden. A žáci mohou na stěně poznat své vlastní nápady, například vyobrazené děti na pastelce nebo fotbalistu.

Zlínu graffiti sluší

Michal Štejdíř se graffiti věnuje zhruba od roku 1998. „Maloval jsem od malička, ale na žádnou uměleckou školu jsem nechodil,“ dodává ke svému koníčku, který mu vyplňuje velkou část volného času.

A jestli by se graffiti nechtěl věnovat profesionálně na plný úvazek? „Přemýšlím o tom, je to ve hře. Mám ale strach, že bych byl omezený zakázkami, které by mě třeba nebavily a práce by se mohla stát rutinou,“ říká Štejdíř.

Ve městě vidí pro pouliční graffiti velký potenciál. „Zlín má spousty betonových ploch, kterým by to slušelo. Například podchod u Obchodního domu by si zkrášlit zasloužil,“ dodává.

Škola plánuje vyzdobit i průchod

Ohlasy na výzdobu jsou jak od žáků tak rodičů veskrze pozitivní. „Líbí se nám to, je radost kolem školy chodit. Téměř každý den si o postavičkách cestou domů povídáme,“ říká paní Renata, která právě vyzvedávala syna.

Kladné ohlasy přicházely autorovi i ředitelce školy. „Musím podotknout, že až na jednu drobnost hned u první malby se graffiti nikdo nesnažil poničit nebo pomalovat. Doufám, že to tak vydrží,“ říká ředitelka školy Rejzková. Do budoucna by ráda nechala zvelebit i stěny v průchodu do školy