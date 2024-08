Opice, chameleon i prasátko. To jsou nové postavičky, které postupně vznikají kolem schodů při vstupu na Základní školu Okružní ve Zlíně. Jak říká jejich autor Michal Štejdíř, první stupeň je tak trochu džungle, tak to bude s dětmi korespondovat. A jak mezi ně pasuje růžový vepřík? Jednoduše, v dětské fantazii je možné všechno. Takže na zdi děti najdou i žábu s knihou nebo chaloupku z muchomůrky.

Už po čtvrté dostal od představitelů školy důvěru zvelebit zdi místní základky. A tak po podchodu, fasády školy a tělocvičny, přišel na řadu prostor u schodiště.

„Paní ředitelka mi dala volnou ruku, stejně jako minule. Ta společná spolupráce funguje, takže nejsem vázán žádným zadáním,“ pochvaluje si Michal Štejdíř, bývalý žák školy.

Zvelebit schodiště mu zabere zhruba týden, nejtěžší je práce ve výšce na vratkém terénu.

„Koupil jsme si k tomu speciální žebřík na schody, ale sprejovat ve výšce tři-čtyři metry je docela náročné. No naštěstí jsem zatím nespadl,“ pousměje se street artový umělec, kterému k hotovému dílu chybí dosprejovat kytky, motýly, včelky a oblohu.

Pro děti bude příchod do školy po prázdninách překvapení.

„Doufám, že se jim to bude líbit,“ dodává Štejdíř a podle pochvalných reakcí kolemjdoucích to vypadá, že ano.

A možná to nebude poslední projekt z jeho dílny.

„Když jsem obešel školu, našel jsem minimálně dva vhodné prostory pro zkrášlení,“ vidí potenciál na další zvelebení Michal Štejdíř, který se graffiti věnuje zhruba od roku 1998.

„Maloval jsem od malička, ale na žádnou uměleckou školu jsem nechodil,“ dodává ke svému koníčku, který mu vyplňuje velkou část volného času.

Nejen základní školu na Jižních Svazích zkrášlují zdi pestré graffiti.

„Zlín má spousty betonových ploch, kterým by to slušelo. Například podchod u Obchodního domu by si zkrášlit zasloužil,“ dodává umělec.