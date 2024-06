Návštěvníci obou koupališť si letos připlatí, zhruba o 15 procent.

„V hlavní sezoně zaplatí lidé od 16 let za celodenní vstup 150 korun,“ upřesňuje Rokosová.

Loni to bylo 130 korun, 90 korun pro děti do 15 let a seniory nad 65 let a 60 korun pro děti do 5 let. Obě koupaliště jsou otevřena od 13 do 19 hodin v pracovní dny a od 10 do 19 hodin o víkendu. O prázdninách budou pro plavce otevřeny od 9 do 19 hodin. Čekají příchozí letos nějaké noviny?

„Za zmínku stojí provedená rekonstrukce tobogánu na Panoramě. Na koupališti Zelené jsme do nové fasády oblékli budovu sociálek a plavčíkárny, vybudovali nový bufet a na obou koupalištích vybrali nového provozovatele bufetů, který bude splňovat zvyšující se nároky zákazníků na nabízené produkty,“ vyjmenovává Iva Rokosová.

V areálu městských lázní mohou plavci kromě vnitřních bazénů využít i ten venkovní o velikosti 25 metrů, který je otevřen pro ranní plavce přes týden už od 6 hodin, o víkendu od 9 hodin do 19 hodin.

Po golfu do bazénu

Lázně Kostelec.Zdroj: Deník/Jan KarásekOsvěžit se po golfu nebo po návštěvě zoo, to je možné v nedalekých lázních Kostelec. Díky tomu, že jsou zde bazény vyhřívané, ten plavecký láká už od 1. května. Venkovní areál je prostorný a nabízí úchvatný výhled do krajiny. Návštěvníci si mohou zaplavat v pětadvacetimetrovém bazéně, pro děti je k dispozici bazén s hloubkou 20 až 75 centimetrů, dvě velké vířivky a kruhové brouzdaliště pro nejmenší. Všechny bazény jsou vyhřívané nejčastěji na teplotu 28 a více stupňů. Voda ve vířivkách se ohřívá na teplotu 40 stupňů.

Provozní doba koupaliště je denně 9 do 19 hodin, v měsících červenec a srpen až do 20 hodin. Za koupačku si zde ale lidé připlatí, celodenní vstup pro dospělého je 270 korun, děti od 6 do 15 let platí 150 korun a děti do 6 let 100 korun.

Zdroj: DENÍK / Matej SlávikKoupaliště Sazovice zahájilo sezonu v sobotu 15. června, otevřeno má od pondělí do pátku od 10 hodin do 19 hodin. O víkendech jsou plavci vítáni už o hodinu dříve. Bazén se skluzavkou má rozměry 25 x 12 metrů a hloubku do 1,5 metru. Celodenní vstupné pro dospělého stojí 100 korun, pro děti a mládež od 6 do 17 let, ZTP a seniory nad 65 let 50 korun a děti do 5 let mohou koupaliště navštívit zdarma. Zvýhodněné odpolední vstupné od 16 hodin činí u dospělých 60 korun, dětí a mládeži 6-17 let, seniorů a ZTP 40 korun.

Koupaliště v místní části Zlína Loukách.Zdroj: DENÍK/Hana TrčkováNávštěvníci koupaliště ve Zlíně-Loukách si na otevření bazénu musí ještě počkat.

„V závislosti na počasí otevřeme nejdříve o víkendu 22. června,“ informovala jednatelka společnosti Hana Kožíková.

Pro plavce je zde k dispozici bazén dlouhý 35 metrů, děti se vydovádí v brouzdališti.

Otevřeno bude každý den od 9 do 19 hodin. Za celodenní návštěvu zaplatí dospělí 120 korun, děti 6-15 80 korun a děti do 5 let 60 korun. Zvýhodněné vstupné na dvě hodiny nebo od páté odpolední bude 80 korun pro dospělé, 60 korun pro děti do 15 let a 40 korun pro děti do 5 let.