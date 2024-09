„Rekreační sezóna na městském koupališti končí tradičně s koncem letních prázdnin. Jelikož lze očekávat, že letní teploty budou pokračovat i na začátku září, bude v případě příznivého počasí koupaliště otevřeno až do neděle 8. září,“ oznámilo městské koupaliště Otrokovice na své facebookové stránce. Otevírací doba se přitom mění: ve všední dny bude koupaliště přístupné od 13.00 do 18.00, o víkendech pak od 10.00 do 18.00. Přitom posledním dnem s výběrem vstupného v Rekreační oblasti Štěrkoviště bude neděle 1. září.

Koupací sezóna ve Zlíně pokračuje

Využít příznivého počasí se rozhodly také Lázně Zlín. Prodloužily tak sezónu na svých koupalištích Panorama a Zelené. „Nová otevírací doba v září je od pondělí do pátku vždy od 13.00 do 19.00. O víkendech máme otevřeno od 10.00 do 19.00,“ oznámili na sociálních sítích. Výjimečně bude provoz na těchto koupalištích zahájen už tuto neděli, 1. září, od devíti hodin ráno.

Podívejte se na první tropické dny na koupališti Panorama ve Zlíně v minulém roce: První tropické dny na koupališti Panorama | Video: Iva Nedavašková

Vybrali jsme pro vás: