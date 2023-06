Spolupráce Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a Nadačního fondu Kapka naděje funguje už řadu let. Přinesla nemocnici desítky milionů korun na nejrůznější vybavení. Letos Kapka naděje nadělovala přístroje za téměř milion korun, a to dětskému i novorozeneckému oddělení.

Dětské oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně získalo od Kapky naděje přístroje za téměř milion korun | Foto: se svolením KNTB Zlín

Prezidentka a zakladatelka Nadačního fondu Kapka Naděje Vendula Pizingerová a ředitelka fondu Dita Loudilová navštívily dětské oddělení i malé pacienty, kterým věnovaly různé dárky.

„Do zlínské nemocnice jezdíme pravidelně, často spojíme návštěvu s dětským festivalem a snažíme se pomoci tam, kde to oddělení nejvíce potřebují. Letos to například byla dvě EKG na dětské nebo dva resuscitátory na novorozeneckou JIP,“ uvedla Vendula Pizingerová.

Dále šlo o dvě relaxační křesla, inhalátor, oxymetr nebo přístroj na screeningové vyšetření sluchu novorozenců.

„Spolupráce s Kapkou naděje si velmi vážíme právě proto, že je dlouhodobá a pravidelná. Chtěl bych jim poděkovat za jejich práci a přízeň zlínské nemocnici, která se odráží nejen ve výši příspěvků, ale také v zájmu o to, co by pro nás mohli udělat,“ doplnil Martin Déva, člen představenstva Krajské nemocnice T. Bati.