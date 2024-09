Nový komplex nabídne rodičkám modernější prostředí a individualizovanou péči. „V novém pavilonu je kladen důraz na individualizaci péče, a to se snahou o co největší soukromí pro rodičky a jejich doprovod,“ vysvětlil Martin Déva.

Gynekologicko-porodnický komplex se začne stavět v průběhu roku 2025. Objekt bude mít dvě podzemní, pět nadzemních a šesté technické podlaží. V nových prostorách se počítá s porodnicí, gynekologií s operačními sály a jednodenní chirurgií, oddělením neonatologie a oddělením ORL. V přízemí budou ambulance a vzdělávací prostory, v podzemí parkoviště a technické zázemí.

V novém pavilonu je kladen důraz na individualizaci péče, a to se snahou o co největší soukromí pro rodičky a jejich doprovod, a také o minimalizaci transportu dětí. Unikátním konceptem bude péče o předčasně narozené děti, včetně možnosti ubytování obou rodičů a jejich soukromí, nebo zázemí pro matky, a to i s přístupem na střešní terasu.