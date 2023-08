Městské koupaliště Slavičín

Koupaliště Slavičín.Zdroj: Deník/Iva NedavaškováVstupné dospělí: 80 Kč

Vstupné děti do 15 let, studenti, ZTP, senioři od 65 let: 50 Kč

Vstupné děti do 3 let: zdarma

Otvírací doba: 10 – 20 hodin (v závislosti na počasí)