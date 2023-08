Silničáři začali v pondělí 21. srpna opravovat příjezd do Zlína v Malenovicích. Opravou postupně projde úsek začínající před dálničním obchvatem Otrokovic a končící za nákupní zónou Centro. V opravovaném úseku bude provoz zredukován do jednoho jízdního pruhu. Dokončení prací plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve druhé polovině září.

„Půjde o část komunikace I/49 od sjezdové rampy z dálnice D55 za nákupní centrum Centro Zlín. Oprava se bude týkat i sjezdových ramp z dálnice D55 v Exitu 32, které budou uzavřené. To znamená, že z dálnice D55 bude možný sjezd v Exitu 30 v Otrokovicích nebo Exitu 34 v Napajedlích,“ uvedla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

Obnova povrchu silnice a s ní spojené dopravní komplikace, které v červenci a začátkem srpna komplikovaly provoz v centru města se tak přesouvají do Malenovic.

Spoje MHD naberou zpoždění

Se zdržením musí počítat nejen řidiči, ale i cestující v MHD. „Opět bohužel můžeme očekávat vytváření kolon vozidel před částečnými uzavírkami v opravovaných úsecích a zpožďování spojů MHD. Největší dopady se pravděpodobně projeví na trolejbusových linkách č. 2, 6, 10, na autobusové lince č. 70, případně i na malenovické autobusové lince č. 51,“ upozornil vedoucí dispečer Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO) Jan Tesař.

Od pondělí 21. srpna do neděle 3. září se bude pracovat v úseku od sjezdu z dálnice D55 po obchodní zónu LAPP. „Budou uzavřeny oba jízdní pruhy ve směru od Otrokovic do Zlína, vypnuto elektrické napájení trolejového vedení a veškerý provoz včetně MHD bude převeden do dvou jízdních pruhů v opačném směru komunikace.

Na linky 2 a 6 bude moci DSZO nasadit pouze trolejbusy s dieselagregátem nebo bateriemi a autobusy. Zastávka MHD Malenovice-obchodní zóna LAPP bude (pouze) ve dnech 26. a 27. srpna zrušena a cestující budou moci použít až následující zastávku Malenovice-ZPS,“ informoval za DSZO Vojtěch Cekota.

V pracovních dnech od pondělí 4. do pátku 8. září, tedy během prvního školního týdne, budou práce silničářů přerušeny a provoz na silnici bude normální.

Od soboty 9. do středy 13. září se pak bude opravovat úsek od obchodní zóny LAPP po první odbočku k obchodnímu areálu Centro a od druhé odbočky k Centru dále několik desítek metrů směrem na zastavěnou část Malenovic, a to pravý (vnější) jízdní pruh ve směru jízdy do Zlína.

„Vozidla včetně MHD budou používat levý jízdní pruh. Zastávka MHD Malenovice-obchodní zóna LAPP bude dočasně zrušena. Zastávka MHD Malenovice-ZPS bude přesunuta na provizorní stanoviště asi 200 metrů před současné umístění,“ uvedl Vojtěch Cekota.

Od čtvrtka 14. do pondělí 18. září bude z důvodu prací silničářů uzavřen levý (vnitřní) jízdní pruh ve směru na Zlín ve stejných dvou úsecích jako v předchozím časovém období. „Zastávky MHD Malenovice-obchodní zóna i Malenovice-ZPS budou fungovat bez omezení na svém původním místě,“ informoval Cekota.

Od úterý 19. do čtvrtka 21. září se práce silničářů přesunou do úseku mezi první a druhou odbočkou k Centru a budou pracovat v levém (vnitřním) jízdním pruhu, od pátku 22. do neděle 24. září ve stejném úseku v pravém (vnějším) jízdním pruhu.

„Trolejbusy linky č. 10 se v obou těchto termínech nedostanou na konečnou stanici Malenovice-Centro. Místo ní budou končit na zastávce Malenovice-ZPS ve směru jízdy na Otrokovice a z této zastávky ve směru jízdy na Zlín budou také vyjíždět. Autobusu linky č. 51 se toto omezení nedotkne, bude dál zajíždět náhradním způsobem i na točnu Malenovice-Centro,“ sdělil Vojtěch Cekota.

Od pondělí 25. září by měl být provoz na silnici I/49 v oblasti Malenovic bez omezení. Uvedené termíny jsou však předběžným návrhem. Zejména z důvodu nepříznivého počasí se ještě mohou měnit.