Více než půl roku je Městské divadlo Zlín oploceno a v nejbližší době se na tom nic nezmění. Podle ředitelky divadla Ireny Pelkové diskomfort při vstupu ale diváky neodradil. Ti musí do budovy vcházet bočním vchodem.

Městské divadlo ve Zlíně je kvůli poškozené fasádě obehnané plotem; březen 2024 | Video: Iva Nedavašková

„Pokles zájmu jsme nezaznamenali. Plot stojí kolem naší hlavní budovy po celou druhou polovinu roku, přesto divadlo v roce 2023 navštívilo více diváků, než tomu bylo v roce 2022,“ říká Pelková.

Divadlo zahájilo 78. sezonu z bezpečnostních důvodů obehnáno plotem. V srpnu 2023 z průčelí hlavní budovy totiž upadly dvě kamenné desky. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

„Diváci naši situaci chápou a za to jim děkujeme. Kromě změny vstupu do divadla poskytujeme lidem služby a komfort, na který byli zvyklí, o žádné kompenzaci tedy neuvažujeme,“ pokračovala Pelková na dotaz Deníku, zda nebudou poskytovat slevy.

Za plotem bude divadlo na neurčito

Jak dlouho tento stav potrvá neví ani zřizovatel divadla, statutární město Zlín. „V této chvíli nedokážeme říct, kdy se fasáda začne opravovat,“ sdělil primátor Zlína Jiří Korec.

Statik v loňském roce posoudil stav opláštění budovy a doporučil provést demontáž kompletního fasádního obložení. „Statik posuzoval stav kamenného obkladu divadla, nikoliv celkový stav budovy. Po konstrukční stránce je budova v pořádku,“ sdělil v minulosti Tomáš Melzer, tiskový mluvčí města Zlín.

Představitelé města aktuálně jednají s památkáři o variantách opravy fasády. „Nyní mluvíme o investici v částce 100 milionů, a to by byl citelný zásah do rozpočtu. Musíme hledat cestu, jak náklady na opravu snížit,“ pokračoval Jiří Korec.

Budova divadla včetně uměleckých děl, přilehlého parku a kašny byla zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek. Je cenným dokladem spojení urbanismu, architektury a umění.