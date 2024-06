Převážně seniory se ve čtvrtek 20. června ráno pozvolna plnilo náměstí Míru ve Zlíně. Místní obyvatelé přišli vyjádřit nespokojenost se současnou výší daně z nemovitosti. Město ji v letošním roce zvedlo zhruba pětinásobně. V některých částech Zlína došlo dokonce až k sedminásobnému nárůstu.

Zlíňané protestují na náměstí Míru proti výši daně z nemovitostí; čtvrtek 20. června 2024 | Video: Iva Nedavašková

Mezi lidmi se hned po skokovém navýšení daně z nemovitosti zvedla vlna nevole. Město se ji tedy rozhodlo snížit o 10 až 20 procent z částky zaplacené v roce 2024, v průměru tedy asi o 16 procent. Věc má právě ve čtvrtek projednat zlísnké zastupitelstvo.

Ještě před jeho začátkem svolal Pavel Sekula (SPD) akci nespokojených občanů na náměstí Míru. Sekula chce spolu s opozicí snížit místní koeficient pro rok 2025 na dvojku pro katastrální území Zlína a 1,7 pro ostatní části. Nyní se pohybuje od dvou v okrajových částech po 2,9 v centru města.

Na náměstí protestovaly desítky lidí

Desítky lidí na náměstí debatovaly v hloučcích a postupně chodily ke stánku s podpisovým archem petice proti zvýšení daně z nemovitosti. Petici podle jejího iniciátora a organizátora demonstrace Pavla Sekuly podepsalo do čtvrtečního dne přes 5300 lidí.

Petici proti dani z nemovitosti podepsalo tisíc Zlíňanů. Kampaň, říká primátor

Jana ze Zlína přišla na náměstí, protože je nespokojená s nárůstem daně z nemovitosti, petici už podepsala dříve.

„Máme s rodinou více nemovitostí a ten nárůst je naprosto šílený. Děti bydlí na Jižních Svazích a za byt tři plus jedna, 69 metrů čtvrtečních, platí nově 3300 z původních 800 korun.“ Myslí si, že protest něco změní? „Mám obavy, že v dnešní době bohužel ne. Stejně jsem ale přišla vyjádřit svůj nesouhlas.“

Vyšší daň z nemovitosti neovlivní ceny kolejí či stravovací služby ve Zlíně

Jaroslav ze Zlína platí za nemovitost čtyřikrát více než dříve. „Nelíbí se mi to, je to přehnané. Co jsem si zjistil, tak je u nás ve Zlíně nejvyšší daň z celé republiky. Ve Zlíně, který je jinak na okraji všeho,“ zlobí se.

Část lidí na náměstí Míru se podivovala nad tím, že demonstrace byla svolána na čtvrtek ráno. Podle účastníku by odpolední čas přilákal daleko větší počet občanů. „Chtěli jsme ji udělat před dnešním zastupitelstvem, které začíná v devět hodin,“ vysvětlil Pavel Sekula.