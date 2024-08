Dominik Pohludka dnes 06:00

Terčem diskuzí se v posledních týdnech znovu stalo autobusové a vlakové nádraží ve Zlíně. Jak výpravní budovy, tak i okolní prostor, mají nejlepší léta dávnou za sebou. A ačkoliv se o jejich proměně hovoří řadu let, práce doposud nezačaly. Změnit by se to mohlo už za dva roky.