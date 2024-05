Obyvatele zlínské Bartošovy čtvrti trápí přemnožené nutrie a potkani. A to už dlouhou dobu. Radnice instaluje kolem vodního toku cedule se zákazem krmení, ale efekt se nedostavuje. Někteří lidé tento invazivní druh stále krmí. Na kontroly problémových lokalit se proto zaměřují strážníci a provinilce pokutují.

Park v Bartošově čtvrti ve Zlíně. | Video: Iva Nedavašková

Při pochůzce v Bartošově čtvrti například městští policisté pokutovali seniora, který sypal na břeh potoka zbytky potravy. Místní 76letý muž přišel v sobotu 27. dubna dopoledne o tisíc korun.

„Opakujeme to stále a dokola. Nekrmte nutrie, je to přemnožený druh škodící životnímu prostředí, a zároveň krmíte početné potkany. A ti už jsou pro člověka vyloženě nebezpeční,“ vysvětluje mluvčí Městské policie Zlín Pavel Janík.

„Radost z pokut nemáme, ale ukazuje se, že někteří spoluobčané jsou k informacím o škodlivosti takového jednání naprosto lhostejní,“ dodává Janík.

Kontroly ze strany Městské policie Zlín v problémových lokalitách budou pokračovat, pokuty mohou být až deset tisíc, ve správním řízení dokonce dvacet.

Odchyty zvířat nejsou úspěšné

Zatímco v roce 2022 se podařilo odchytit 34 nutrií, v roce 2023 to bylo pouze 6 zvířat a v roce 2024 žádné. Důvodem je i fakt, že nutrie si hloubí úkryty přímo v březích, což strážníkům stěžuje přístup.

„Nutrie je poměrně inteligentní savec, který se dokáže přizpůsobit prostředí a účinně vyhýbat odchytu. Při pouhém spatření podběráku se stahuje do úkrytu,“ podotýká mluvčí Městské policie Zlín.

Nutrie se nebojí a utočí na lidi i psy

Místní si stěžují, že mají obavy jít na procházku se psy nebo s malými dětmi. Nutrie se nebojí kontaktu s člověkem a z potoka se klidně vydají až na sousední dětské hřiště. Několikrát se už stalo, že zaútočily na kolemjdoucí a pokousaly je. V dubnu tu dokonce přišel o život Jack Russell teriér.

„Pes se šel napít vody do potoka, kde ho nutrie stáhla pod hladinu za čumák a utopila,“ popsala Deníku jeho majitelka Jarmila Gajdušková.

Napadení nebylo ojedinělé. Obyvatelé čtvrti si na sociálních sítích vyměňují zážitky.

„Byl jsem na procházce se dvěma malými dětmi a nebylo to poprvé, co jsem byl svědkem, jak nutrie zaútočila na lidi. Podle příběhů kolemjdoucích není výjimkou ani pokousání. Nechci si představit, co by se stalo, kdyby bylo u vody dítě. Nutrie jsou přemnožené a agresivní. Už teď se na procházce s dětmi necítím bezpečně,“ popisuje jeden z komentářů na sítích.